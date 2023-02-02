От 300 до 500 гривен: ряд лиц имеют право оформить надбавку к пенсии

Украинское правительство заморозило размер пенсий и минимальной зарплаты до конца 2023 года. Это обусловлено сложной экономической ситуацией в стране. Мол, для бюджета непосильны все надбавки и доплаты, которые ежегодно начисляют украинцам. В то же время некоторые надбавки остаются в силе. К примеру, надбавка по возрасту. Ее в 2020 году инициировал Владимир Зеленский. Она охватывает разные возрастные категории граждан: от 70 лет.

Прибавка начисляется автоматически

Никаких документов и заявлений в Пенсионный фонд не следует нести. Прибавка начисляется автоматически, как только лицо пересечет определенный возрастной рубеж. Следовательно, все кому исполняется 70 лет, имеют право на 300 гривен доплаты. Те, кому 75 и больше – 400 гривен доплаты. А старше 80 лет могут получить 500 гривен. Также это вид доплаты, который подпадает под индексацию. Итак, если украинцам посчастливится получить доплату до 1 марта, они смогут получить еще дополнительную надбавку за индексацию.

Индексация произойдет

Мартовская индексация — это еще один вид повышения, не отменяемый несмотря на военное положение. Она состоится, причем индекс будет реальным и будет соответствовать реальному уровню инфляции. Пока, официальных данных нет, поэтому спрогнозировать суммы повышений сложно. В то же время эксперты отмечают, что индекс будет не ниже 24%. Для сравнения, каждый год это максимум 4-5%. Все из-за бешеного скачка инфляции, который произошел в 2022 году. Но, несмотря на это, некоторые пенсионеры улучшения не ощутят. В частности, те, у кого пенсия до 3000 гривен. Индексируют не фактическую выплату, а расчетную. Поэтому реальные изменения коснутся тех, у кого пенсия от 6000 гривен и выше. Им досчитают по 1500 гривен и больше.