Україна може отримати від США ракети GLSDB: на що вони здатні

Сполучені Штати Америки планують надати Україні черговий пакет військової допомоги на загальну суму понад дві мільярди доларів. До нього можуть увійти бомби малого діаметру наземного базування GLSDB.

Тобто дальність дії бомб GLSDB становить 150 км. Це дасть можливість Збройним силам України вражати важливі цілі ворога, які на сьогодні знаходяться поза зоною досяжності. Таким чином українська армія зможе планувати контрнаступальні операції та ускладнювати росіянам дії в глибокому тилу.

Зазначається, що бомби малого діаметру наземного базування GLSDB виробляє корпорація Boeing в тандемі зі шведською компанією SAAB. Система складається з бомби малого діаметру GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26.

Керування GLSDB відбувається на допомогою глобальної системи GPS навігації. Цей вид озброєння здатен працювати попри деякі електронні перешкоди. Також бомби чудово демонструють себе при складним погодних умов. Ще одна особливість – здатність ефективно вражати броньовані транспортні засоби.

Боєголовка бомби оснащується невеликими крилами, що дозволяє їм планувати більше ніж 100 км при скиданні з літака та вражати цілі діаметром до 1 метра.

Нагадаємо, що найближчим часом Збройні сили України отримають понад 300 одиниць важких танків, а також мінімум три батареї протиракетних систем Patriot. Українські військові ще у січні прибули на військову базу у Сполучених Штатах Америки для проходження навчання. Спеціально для них розробили скорочену програму навчання, адже стандартне навчання триває шість місяців. В України немає стільки часу, тож вкрай важливо якнайшвидше освоїти ці системи.

Тож є всі шанси, що вже цієї весни Patriot стануть на захист українського неба. Саме вони допоможуть ефективно знищувати надзвукові та балістичні ракети. які окупанти використовують для атак на енергетичну інфраструктуру України, які завдають чималої шкоди.