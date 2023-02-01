Буде декілька сплесків: актуальна інформація про магнітні бурі на лютий 2023

Протягом лютого очікують одразу на декілька геомагнітних сплесків. В такі періоди метеозалежним людям варто потурбуватися про своє здоров’я. Адже як відомо надмірна сонячна активність підвищує ризик інфарктів та інсультів.

Отож, 2 та 3 лютого очікується перша в цьому місяці магнітні буря. Вона буде доволі слабкою. Магнітна буря рівня G1 буде не надто відчутною, але люди з серцево-судинними захворюваннями та метеозалежні можуть страждати від її негативного впливу.

Наступний небезпечний період – з 7 по 10 лютого.

Протягом місяця можуть фіксувати й інші геомагнітні сплески. В такі періоди метеозалежним варто подбати про своє здоров’я. Зазначимо, що Сонце – дуже нестабільне, тому його активність складно прогнозувати.

Магнітні бурі в лютому 2023 року очікують в такі дні:

2,3 та з 7 по 10 лютого будуть магнітні бурі;

4, 12, 13, 18 та з 22 по 24 лютого можливі незначні геомагнітні сплески.

Чим більш тривалий вплив магнітної бурі на людину, тим гірше вона почуватиметься.

Щоб знизити негативний вплив Сонячної активності на людину, дотримуйтеся наступних порад:

менше часу перебувайте на сонці;

займайтеся помірними фізичними навантаженнями;

приймайте контрастний душ, чергуючи холодну та гарячу воду кожні 10 секунд;

відмовтеся від паління та вживання алкоголю;

ранкову каву замініть трав’яним чаєм.

І ще, відмовтеся від поїздок за кермом, адже магнітні бурі можуть спричинювати запаморочення. Також варто завжди мати при собі звичні ліки, які допоможуть покращити самопочуття, особливо, якщо ви страждаєте від хронічних захворювань серцево-судинної системи.

Магнітні бурі на 1 лютого

Станом на середу, 1 лютого, значних магнітних бурь не очікують. За останню добу сонячна активність була низькою. Зафіксовано всього 9 спалахів C класу, але вони не чинять суттєвого впливу на нашу планету.

А вже завтра ситуація може різко змінитися, тож варто підготуватися вже зараз.