В Україні запустять серійне виробництво БПЛА Sirko, яких не видно на радарах

Стартап Skyassist анонсував запуск серійного виробництва невидимих для радарів дронів з назвою Sirko. Щомісячно планують збирати близько чотирьох сотень таких безпілотних літальних апаратів на місяць. Про це повідомили засновники стартапу Віктор Локотков та Ігор Криничко.

Деталі

В інтерв’ю кореспонденту видання Vector засновники проєкту розповіли про те, що компанію вони створили вже після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Вони ставили перед собою мету налагодити виробництво надійних безпілотних літальних апаратів, які допомагали б Збройним силам України боротися з ворогом.

В Ігоря Криничка були знайомі в авіаційній спільноті. З їх допомогою він зміг зібрати команду спеціалістів з різних куточків України – Києва, Львова та Харкова.

Спільними зусиллями вдалося створити розвідувальний безпілотний літальний апарат, який отримав назву Sirko. Дрон має наступні характеристики:

вага – всього 1,5 кг;

розмах крил – 90 см;

максимальна висота – 1, 2 км;

автономність – 70 хв;

дальність польоту – 100 км.

Завдяки своїм компактним габаритам цей дрон може летіти на малій висоті. Це дозволяє йому робити якісні відео за допомогою легких оптичних приладів.

На пульт оператора дрон передає зображення на відстані до 30 км. Запускати цей БПЛА можно прямо з рук, катапульта не знадобиться.

До того ж вартість такого безпілотного літального апарата доволі доступна, всього три тисячі доларів. Ще в тисячу доларів обійдеться станція керування.

Для запуску серійного виробництва засновникам стартапу знадобиться 400 тисяч доларів.

Це вже не перший дрон українського виробництва, який можна виготовляти серійно. Однак єдина проблема з якою стикаються українські інженери – це відсутність фінансування.

Уряду варто знайти ресурси для допомоги подібним стартапам, адже вони пропонують недорогі, але доволі якісні та надійні допоміжні засоби для наших захисників, що допоможе наблизити перемогу.