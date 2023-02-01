Постачальники оприлюднили тарифи на газ на лютий: скільки будемо платити 

Станом на другий місяць 2023 року продовжують діяти річні тарифи “Нафтогаз”. Компанія “Нафтогаз” давно вважається постачальником останньої надії, та наразі охоплює 98% ринку. Тож споживачі поки, як і раніше, платять 7,96 гривень за кубометр блакитного палива.

В лютому 2023 року вартість природного газу для населення залишиться в рамках річних тарифів. Ціни та наступний місяць опублікували всі 9 компаній-постачальників. В середньому українці платитимуть від 7,70 до 9,99 гривень за кубометр.

Одразу п’ять компаній продають газ навіть дешевше 8 гривень. Найнижчий тариф у компанії “Еру людям” – 7,70 гривень за кубометр. Компанія “ Енерджі Трейд Груп” пропонує блакитне паливо по 7,799 гривні за кубометр. На третьому місці “Нафтогаз України”, клієнтами якої є значна кількість українських домогосподарств. Вартість кубометра блакитного палива складає 7,96 гривень за кубометр.

А от найбільше сплачують клієнти компанії “СвітлоГаз” – 9,99 гривень за кубометр.

Наразі аналітки зазначають, що деякі невеликі постачальники газу пропонують більш вигідні ціни на газ. Але скористатися такими пропозиціями можуть лише клієнти таких компаній. Нові споживачі можуть підключитися лише на умові щомісячного тарифу, однак тоді вартість голубого палива буде не такою привабливою.

Тож якщо ви плануєте змінити постачальника газу, то добре вивчіть умови, щоб обрати найбільш вигідний варіант.

Нагадаємо, що в умовах воєнного стану тарифи на газо- та теплопостачання підвищувати не будуть. Водночас недавно в уряді заявили, що працюють над можливістю підвищити тарифи на електропостачання. Однак діючі тарифи гарантовано збережуться до кінця опалювального сезону.

Загалом ситуація в українській енергосистемі залишається складною. Численні ракетні удари ворога по енергетичній інфраструктурі завдають чималої шкоди енергетикам та простим українцям, які змушені жити в умовах регулярних відключень електропостачання. Ймовірно вже ближче до літа ситуація покращиться, адже ЗСУ отримають системи ППО Patriot.