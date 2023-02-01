Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на GSMinfo: сегодня, 1 февраля, Луна в Тельце — признак стабильности и усердия. Хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими вопросами, касающимися приобретения чего-то ценного. Не исключены конфликты в личной жизни. Впрочем, избежать их также будет легко, если проявить немного мудрости.

♈ Овен

Может быть, вы не хотите влюбляться. А может быть, вы мечтаете буквально вознестись в любви вместе с партнером, испытав высшее наслаждение. Овен, на этой неделе вас ждет душевная связь, которая имеет большой потенциал. Чем чаще вы встречаетесь с другим человеком, тем больше у вас шансов испытать божественное единение, помните. Это ваш шанс разрушить барьеры и стать таким, какой вы есть.

Космический совет: это ваш шанс разрушить барьеры и найти свою любовь.

♉ Телец

Если вам кто-то нравится, вы должны надеть на него кольцо! Или признаться в своих чувствах, для начала! Сейчас не время вести себя хладнокровно, Телец. Пришло время работать над желаемым будущим. Таким образом, дом, семья и принадлежность станут для вас главными темами на следующей неделе. Проводите время с теми, кто дарит вам ощущение любви и заботы. Поддерживайте священную связь, которую вы разделяете со своим племенем души.

Космический совет: не бойтесь быть рядом с тем, кто вам нравится.

♊ Близнецы

Близнецы, как вы относитесь к выбранному пути? Доверьтесь своему чутью, когда избавитесь от потребности во внешнем подтверждении. Таким образом, это время духовности и душевности. Время соединиться со своими духовными наставниками и послушать, что они говорят. Данные, которые вы получаете сейчас, помогут вам точно настроить грандиозный план и совершить качественный скачок в направлении вашей цели.

Космический совет: не нужно искать одобрения у окружающих.

♋ Рак

Время отпустить, Рак. Отпустите конфликт между тем, кто вы есть, и тем, кем, по вашему мнению, вы должны быть. Напоминание о сезоне Водолея: пришло время принять свое внутреннее несовершенство. Не позволяйте тем, кто мало что знает о вашем путешествии, диктовать вам условия. Хорошо то, что чем больше вы настраиваетесь на свою истину, тем больше вы будете привлекать возможностей, которые позволят вам процветать и выполнять то, ради чего вы пришли сюда!

Космический совет: будьте таким, какой вы есть.

♌ Лев

Сегодня звезды привлекают ваше внимание к дополнительной суете. Некой дополнительной суете, которую вы долго игнорировали, Лев. Отложите рабочие проекты на второй план, чтобы стать по-настоящему любимыми. Итак, во всем соблюдайте баланс. Находите баланс между тем, сколько получаете от окружающих и сколько вы им даете. У вас есть космическая поддержка, необходимая для того, чтобы привести большие дела в движение.

Космический совет: обратите внимание на того, кто вас любит.

♍ Дева

Что служит высшему и величайшему благу, Дева? Возвышает ли это других и вдохновляет ли их сиять своей уникальностью? Если вы ответили на этот вопрос, считайте это признаком того, что вы на правильном пути. Воссоединение со своим внутренним «Я» — важная тема для всех нас в течение сезона Водолея. Так что не стесняйтесь вносить свой вклад. Знайте, что каждая капля добра и благодати, которую вы вкладываете во Вселенную, вернется к вам многократно.

Космический совет: сосредоточьтесь на том, как вы можете служить обществу.

♎ Весы

Есть много вещей, которые вам нравятся, но то, насколько безопасно вы можете чувствовать себя, безусловно, возглавляет список. Преданность людей, кстати, тоже очень важна. Просто напоминание: носить свое сердце в ладони — это не преступление. Если вы чувствуете, что где-то есть потенциал, не бойтесь выражать свои чувства или обсуждать будущее с понравившимся человеком. Подслушано на космической конференции: пора закладывать фундамент всей остальной жизни.

Космический совет: поговорите о будущем, которое вы себе представляете.

♏ Скорпион

Не чувствуйте себя недееспособным из-за препятствий на вашем пути. Вера в то, что ты бессилен, — величайшая иллюзия, Скорпион! По пути в эту точку жизни вы убили много драконов. Другими словами, у вас есть сила и стойкость, необходимые для победы над трудностями, стоящими на вашем пути. Когда дело доходит до ваших межличностных отношений, вас поощряют практиковать честность. Говорить то, что кажется вам реальным и подлинным, вместо того, чтобы приукрашивать правду. Помните, вы можете или не можете найти немедленное решение, и это нормально.

Космический совет: у вас есть достаточно сил для изменения жизни.

♐ Стрелец

Стрелец, вы — любовь, вы — радость, вы — смех, вы — творчество. Вы уже являетесь всем, чем стремитесь быть. Все, что вам нужно сделать, это открыть глаза и осознать красоту и изящество вашего существа! Начало недели приносит с собой напоминание о том, что свет в конце туннеля реален и что по мере того, как вы будете двигаться вперед и вперед, все будет только улучшаться. Слово мудрых: настройтесь на портал своего сердца и верните в повествование легкость и яркость.

Космический совет: прочувствуйте всю красоту текущего момента.

♑ Козерог

У хладнокровия есть свои преимущества. Но не исключено, что придется пожинать плоды в долгосрочной перспективе. Совет: поговорите с собой и другими о том, чего вы хотите, о жизни, которую вы хотели бы создать. Учитывая благословения предков, которые у вас есть в это время, все возможно! Сатурнианцы, состоящие в серьезных отношениях, обнаружат, что это время гармонии. Вы благодарны за то, что ваш возлюбленный вас видит, слышит и отмечает. Помните: желания могут сбываться неожиданно, не так ли?

Космический совет: это время любви и гармонии.

♒ Водолей

Когда у тебя есть выбор между знакомым и незнакомым, выбирай последнее, Водолей. Оставьте старые истории позади. Шаги, которые вы призваны предпринять сегодня, могут не иметь для вас смысла сегодня. У вас также может не быть ясности относительно того, куда ведет вас путь к завтрашнему дню. Поверьте, вы ни разу не пожалеете о своих решениях, спустя несколько лет.

Космический совет: вы должны взять себя в руки и двигаться вперед.

♊ Рыбы

Вы ставите себя в приоритет, Рыбы. Вы отдаете предпочтение саморазвитию. Эта загадочная улыбка на вас говорит, что дальше будет только лучше. Когда дело доходит до сердечных дел, вас поощряют рисковать. Рассказать, что вы чувствуете, вместо того, чтобы оставлять все на волю случая или играть в игру «Давай плывем по течению». У кого-то есть реальный потенциал. И вы давно это знаете.

Космический совет: не бойтесь быть добрее с окружающими.