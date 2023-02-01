Не тільки ВПО: хто в Україні має право на грошову допомогу

В Україні фінансову допомогу на проживання можуть отримувати всі особи, які так чи інакше постраждали через повномасштабне вторгнення російських окупантів. Одна з таких категорій населення – ті, хто втратив житло в результаті бойових дій. При цьому виплати повинні нараховувати як за знищене, так і за пошкоджене житло.

Деяким особам відмовляють у виплаті грошової допомоги, якщо житло лише пошкоджене. Однак такі відмови є незаконними.

В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зазначають, що право на гроші виплати маю всі внутрішньо переміщені особи, які втратили житло чи їх оселя зазначала пошкодження. Ступінь пошкодження при цьому не має значення.

Також у відомстві додають, що підставою для нарахування виплат є відповідна довідка від місцевих органів влади.

Те саме стосується й інших категорій громадян, які втратили житло. Тобто не обов’язково змінювати місто у випадку пошкодження житла. Навіть, якщо особа, житло якої знищене, проживає, наприклад, у родичів в тому самому населеному пункті, то це не може стати підставою для відмови у наданні грошової допомоги.

Нагадаємо, що з березня в Україні розпочнеться масштабна індексація пенсійних виплат. Раніше уряд планував заморозити всі соціальні виплати, однак в січні міністерка соціальної політики заявила про проведення індексації. В МІнсоці стверджували, що точний відсоток назвуть наприкінці січня, коли будуть підбиті підсумки грудня 2022 року. Однак там досі не надали нової інформації стосовно відсотку індексації. Водночас експерти стверджували, що справедливою буде індексація у розмірі 24%. Якщо пенсійні виплати проіндексують на очікувані 24%, то це буде найсуттєвіше підвищення пенсій з часу з якого існує індексація. Однак станом на 1 лютого жодна інформація про відсоток від Міністерства соціальної політики не поступала.