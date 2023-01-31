Повестки теперь выглядят иначе, а сформированные в прошлом году утратили силу

В Украине идет мобилизация и вокруг нее разворачивается немало скандалов. Юристы время от времени дают разные комментарии, чтобы люди знали хотя бы базово свои права и умели их отстоять. Например, наверняка не каждый знает, что в Украине с 30 декабря 2022 повестки начали печатать на новых бланках. Теперь они содержат больше информации и выглядят немного иначе. Старый образец считается недействительным, и, несмотря на это, его все еще военные раздают тем, кто в этом вопросе не компетентен.

Новый образец повестки имеет несколько отличительных черт

Адвокат Сергей Гула объясняет, что по состоянию на 2023 год военнообязанным должны издавать исключительно повестки нового образца. Старые бланки недействительны.

“Ознакомьтесь сразу. Посмотрите, это новый бланк, который сформирован после 30 декабря, потому что там указано. Если нет – все. Извините, вы раздаете утративший силу документ“, — объясняет адвокат.



Призывник имеет право отказаться от повестки в присутствии двух свидетелей. Отказ – это специально составленный акт. Очень часто представители военкомата говорят, что в таком случае нужно поехать с ними, и они выдадут действительный документ. Но и это не законно.

“Люди, вы не должны никуда уезжать. Никто не законно ограничивать ваши права и свободы не имеет права. Это незаконное лишение свободы”, – разъяснил Гула.

В чем разница между повестками старого и нового образца?

В новой повестке изменено название. Теперь вместо военного комиссариата указан территориальный центр. Среди других изменений:

Обновлен перечень документов, которые нужно приносить с собой в военкомат: добавлен идентификационный код. Добавлен пункт, где прописано, что военнообязанный будет нести ответственность, если не явится вовремя в пункт без уважительной причины. В повестке старого образца было сказано, что за неявку грозит административная ответственность.

Также адвокат разъяснил момент с вручением незаполненных повесток.

“Повестка, она адресная, она вручается конкретному лицу, она должна быть прописана. Берите двух понятых, пишите акт отказа. Поскольку эта повестка не была выписана мне… Когда мне будет выписана – вопросов нет“, — добавил Гула.