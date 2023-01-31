Повістки тепер виглядають інакше, а сформовані у минулому році втратили чинність

В Україні триває мобілізація і довкола неї розгортається чимало скандалів. Юристи час від часу дають різноманітні коментарі, щоб люди знали хоча б базово свої права і вміли їх відстояти. Наприклад, напевно не кожен знає, що в Україні з 30 грудня 2022 року повістки почали друкувати на нових бланках. Тепер вони містять більше інформації, і виглядають трішки інакше. Старий зразок вважається недійсним, і попри це, його все ще військові роздають тим, хто в цьому питанні не компетентний.

Новий зразок повістки має кілька відмінних рис

Адвокат Сергій Гула пояснює, що станом на 2023 рік, військовозобов’язаним повинні видавати виключно повістки нового зразка. Старі бланки не є дійсними.

“Ознайомтеся одразу. Подивіться, чи це новий бланк, який сформований після 30 грудня, бо там вказано. Якщо ні – все. Вибачте, ви роздаєте документ, який втратив чинність“, – пояснює адвокат.

Призовник має право відмовитися від повістки у присутності двох свідків. Відмова — це спеціально складений акт. Дуже часто представники військкомату говорять, що в такому разі потрібно поїхати з ними, і вони видадуть дійсний документ. Але й це не є законно.

“Люди, ви не повинні нікуди їхати. Ніхто незаконно обмежувати ваші права та свободи не має права. Це незаконне позбавлення волі“, – роз’яснив Гула.

В чому відмінність між повістками старого та нового зразка?

У новій повістці змінена назва. Тепер замість військового комісаріату вказано територіальний центр. Серед інших змін:

Оновлено перелік документів, які потрібно приносити з собою у військкомат: додано ідентифікаційний код. Додано пункт, де прописано, що військовозобов’язаний буде нести відповідальність, якщо не з’явиться вчасно у пункт без поважної на те причини. У повістці старого зразка було вказано, що за неявку загрожує адміністративна відповідальність.

Також, адвокат роз’яснив момент з врученням незаповнених повісток.

“Повістка, вона є адресна, вона вручається конкретній особі, вона має бути прописана. Беріть двох понятих, пишіть акт відмови. Оскільки ця повістка не була виписана мені… Коли мені буде виписана – питань немає”, – додав Гула.