У ДТЕК пояснили, чому не зважаючи на блекаути рахунки за світло не зменшуються

В Україні вже котрий місяць поспіль продовжуються віялові та екстрені вимкнення електроенергії. Експерти пояснили, що навіть якщо російські ракети більше не летітимуть по енергетичній інфраструктурі, повністю відновити електроенергію не вдасться швидше ніж за пів року. Тобто до літа, світло точно вимикатимуть, а якщо обстріли продовжуватимуться то й поготів. Водночас українців обурює ще й той факт, що світла немає, а суми в платіжках не зменшуються. Навпаки, дехто платить ще більше ніж в місяці коли світло не вимикали. У ДТЕК пояснили, чому так відбувається.

Суми в платіжках зумовлені двома причинами

По-перше, багато українців не вчасно подають показники лічильників і це зі слів експертів грає проти них самих.

“За відсутності електроенергії справний лічильник не намотує кВт-годинник. Однак якщо клієнт не передає свідчення, обсяг електроенергії визначають за середньодобовим споживанням. Такий розрахунок базується на показниках, зафіксованих у минулі періоди”, – пояснюють у Yasno.

Щоб вирішити цю проблему потрібно подавати показники лічильників максимально вчасно. Тоді рахунок буде точним і споживач платитиме виключно за використану електроенергію.

По-друге, під час відключень техніка змушена працювати постійно на повну потужність. Допустимо коли є світло, то бойлер час від часу лише підігріває воду, а коли світло по кілька разів на день вимикають, то він змушений щоразу нагрівати її заново. Так само і холодильник, він постійно працює на повну потужність, щоб створити потрібну температуру. Експерти радять слідкувати за тим, щоб в момент включення електроенергії всі прилади були вимкнені з розеток. По-перше, вони в цей момент споживають дуже багато електроенергії, а по-друге, можуть банально згоріти, адже в мережі відбуваються стрибки напруги.