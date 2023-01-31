В ДТЭК объяснили, почему несмотря на блэкауты счета за свет не уменьшаются

В Украине уже месяц подряд продолжаются веерные и экстренные отключения электроэнергии. Эксперты объяснили, что даже если российские ракеты не будут больше лететь по энергетической инфраструктуре, полностью восстановить электроэнергию не удастся быстрее чем за полгода. То есть до лета, свет точно будут выключать, а если обстрелы будут продолжаться, то и подавно. В то же время, украинцев возмущает еще и тот факт, что света нет, а суммы в платежках не уменьшаются. Напротив, некоторые платят еще больше чем в месяце, когда свет не выключали. В ДТЭК объяснили, почему так происходит.

Суммы в платежках обусловлены двумя причинами

Во-первых, многие украинцы не вовремя представляют показатели счетчиков и это со слов экспертов играет против них самих.

“При отсутствии электроэнергии исправный счетчик не наматывает кВт-часы. Однако, если клиент не передает показания, объем электроэнергии определяют по среднесуточному потреблению. Такой расчет базируется на показателях, зафиксированных в прошлые периоды», – объясняют в Yasno.

Чтобы решить эту проблему, нужно подавать показатели счетчиков максимально вовремя. Тогда счет будет точным, и потребитель будет платить исключительно за использованную электроэнергию.

Во-вторых, при отключениях техника вынуждена работать постоянно на полную мощность. Допустим, когда есть свет, то бойлер время от времени только подогревает воду, а когда свет по несколько раз в день выключают, то он вынужден каждый раз нагревать ее заново. Так же и холодильник, он постоянно работает в полную мощность, чтобы создать нужную температуру. Эксперты советуют следить за тем, чтобы в момент включения электроэнергии все приборы были выключены из розеток. Во-первых, они в этот момент потребляют очень много электроэнергии, а во-вторых, могут банально сгореть, ведь в сети происходят скачки напряжения.