ПриватБанк розіграє 20 000 гривень серед пенсіонерів: умови акції

На сайті ПриватБанку з’явилася інформація про цікавий розіграш. Він стосується лише пенсіонерів, але не всіх, а лише військових. При цьому немає різниці, чи особа вийшла на пенсію у зв’язку з віком, чи через травми або інвалідність. Кожен хто отримує військову пенсію автоматично може стати учасником розіграшу. Приз — 20 000 гривень. Всю суму отримає лише одна особа, тобто переможець буде один. Умови акції максимально прості — потрібно всього лиш оформити у ПриватБанку картку для отримання цієї ж пенсії.

Акція триватиме чотири місяці

Акція триватиме чотири місяці, тобто з 15 січня по 15 травня 2023 року. Стати учасником можна автоматично, оформивши картку. При цьому ніде реєструватись не потрібно і нічого додатково заповнювати також не треба. Щоб оформити картку потрібно звернутись у будь-яке відділення ПриватБанку і мати при собі паспорт разом з ідентифікаційним кодом. Оформити картку можна й у режимі онлайн. Послідовність дій наступна:

Підготувати фотографії всіх документів та зареєструватися у додатку Приват 24. Зробити власне фото на камеру телефону. Робіть фото по тих параметрах, які вимагатиме система. Оформлену картку додайте, як ту на яку бажаєте отримувати пенсію.

Далі можна замовити доставку пластикової картки. Також можна оформити віртуальну картку. Зробити це можна наступним чином:

Потрібно зайти у Приват 24 ввівши свій телефон і пароль. Відкриваєте “Меню”, шукаєте категорію “Гаманець”, вибираєте “Додати”, та шукаєте “ Digital карта”. Вибираєте тип карти, платіжну систему і валюту (можна відкрити картку у національній валюті або іноземній). Картка буквально відразу з’являється в основному меню і доступна для використання.

Переможця буде обрано рандомно 15 травня і йому відразу ж перерахують приз на його рахунок.