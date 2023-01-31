ПриватБанк розіграє 20 000 гривень серед пенсіонерів: умови акції
На сайті ПриватБанку з’явилася інформація про цікавий розіграш. Він стосується лише пенсіонерів, але не всіх, а лише військових. При цьому немає різниці, чи особа вийшла на пенсію у зв’язку з віком, чи через травми або інвалідність. Кожен хто отримує військову пенсію автоматично може стати учасником розіграшу. Приз — 20 000 гривень. Всю суму отримає лише одна особа, тобто переможець буде один. Умови акції максимально прості — потрібно всього лиш оформити у ПриватБанку картку для отримання цієї ж пенсії.
Акція триватиме чотири місяці
Акція триватиме чотири місяці, тобто з 15 січня по 15 травня 2023 року. Стати учасником можна автоматично, оформивши картку. При цьому ніде реєструватись не потрібно і нічого додатково заповнювати також не треба. Щоб оформити картку потрібно звернутись у будь-яке відділення ПриватБанку і мати при собі паспорт разом з ідентифікаційним кодом. Оформити картку можна й у режимі онлайн. Послідовність дій наступна:
- Підготувати фотографії всіх документів та зареєструватися у додатку Приват 24.
- Зробити власне фото на камеру телефону. Робіть фото по тих параметрах, які вимагатиме система.
- Оформлену картку додайте, як ту на яку бажаєте отримувати пенсію.
Далі можна замовити доставку пластикової картки. Також можна оформити віртуальну картку. Зробити це можна наступним чином:
- Потрібно зайти у Приват 24 ввівши свій телефон і пароль.
- Відкриваєте “Меню”, шукаєте категорію “Гаманець”, вибираєте “Додати”, та шукаєте “Digital карта”.
- Вибираєте тип карти, платіжну систему і валюту (можна відкрити картку у національній валюті або іноземній).
- Картка буквально відразу з’являється в основному меню і доступна для використання.
Переможця буде обрано рандомно 15 травня і йому відразу ж перерахують приз на його рахунок.
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