ПриватБанк разыграет 20 000 гривен среди пенсионеров: условия акции
На сайте ПриватБанка появилась информация об интересном розыгрыше. Он касается только пенсионеров, но не всех, а только военных. При этом нет разницы, вышло ли лицо на пенсию в связи с возрастом, из-за травм или инвалидности. Каждый получающий военную пенсию автоматически может стать участником розыгрыша. Приз – 20 000 гривен. Всю сумму получит только один человек, то есть победитель будет один. Условия акции максимально просты — нужно всего лишь оформить в ПриватБанке карточку для получения этой же пенсии.
Акция продлится четыре месяца
Акция продлится четыре месяца, то есть с 15 января по 15 мая 2023 года. Стать участником можно автоматически, оформив карту. При этом нигде регистрироваться не нужно и ничего дополнительно заполнять тоже не нужно. Чтобы оформить карточку, нужно обратиться в любое отделение ПриватБанка и иметь при себе паспорт вместе с идентификационным кодом. Оформить карту можно и в режиме онлайн. Последовательность действий следующая:
- Подготовить фотографии всех документов и зарегистрироваться в приложении Приват24.
- Сделайте собственное фото на камеру телефона. Делайте фото по тем параметрам, которые потребует система.
- Оформленную карточку добавьте, как ту, на которую хотите получать пенсию.
Далее можно заказать доставку пластиковой карты. Также можно оформить виртуальную карту. Сделать это можно следующим образом:
- Нужно зайти в Приват24, введя свой телефон и пароль.
- Открываете “Меню”, ищете категорию “Кошелек”, выбираете “Добавить”, и ищете “Digital карта”.
- Выбираете тип карты, платежную систему и валюту (можно открыть карту в национальной или иностранной валюте).
- Карта буквально сразу появляется в основном меню и доступна для использования.
Победитель будет выбран рандомно 15 мая и ему сразу же перечислят приз на его счет.
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