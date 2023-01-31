ПриватБанк разыграет 20 000 гривен среди пенсионеров: условия акции

На сайте ПриватБанка появилась информация об интересном розыгрыше. Он касается только пенсионеров, но не всех, а только военных. При этом нет разницы, вышло ли лицо на пенсию в связи с возрастом, из-за травм или инвалидности. Каждый получающий военную пенсию автоматически может стать участником розыгрыша. Приз – 20 000 гривен. Всю сумму получит только один человек, то есть победитель будет один. Условия акции максимально просты — нужно всего лишь оформить в ПриватБанке карточку для получения этой же пенсии.

Акция продлится четыре месяца

Акция продлится четыре месяца, то есть с 15 января по 15 мая 2023 года. Стать участником можно автоматически, оформив карту. При этом нигде регистрироваться не нужно и ничего дополнительно заполнять тоже не нужно. Чтобы оформить карточку, нужно обратиться в любое отделение ПриватБанка и иметь при себе паспорт вместе с идентификационным кодом. Оформить карту можно и в режиме онлайн. Последовательность действий следующая:

Подготовить фотографии всех документов и зарегистрироваться в приложении Приват24. Сделайте собственное фото на камеру телефона. Делайте фото по тем параметрам, которые потребует система. Оформленную карточку добавьте, как ту, на которую хотите получать пенсию.

Далее можно заказать доставку пластиковой карты. Также можно оформить виртуальную карту. Сделать это можно следующим образом:

Нужно зайти в Приват24, введя свой телефон и пароль. Открываете “Меню”, ищете категорию “Кошелек”, выбираете “Добавить”, и ищете “Digital карта”. Выбираете тип карты, платежную систему и валюту (можно открыть карту в национальной или иностранной валюте). Карта буквально сразу появляется в основном меню и доступна для использования.

Победитель будет выбран рандомно 15 мая и ему сразу же перечислят приз на его счет.