Копійки на ціну золота: які монети українці продають більш ніж за 10 тис. грн

Українці можуть вигідно продати звичайні обігові монети, знайдені в гаманці або отримані з рештою у магазині. У копійці, яка на перший погляд нічим не відрізняється від інших, колекціонер здатен побачити справжній скарб. А якщо виставити таку монету на аукціон, вона може піти з молотка за десятки, чи навіть сотні тисяч гривень.

Великою популярністю на профільних ресурсах та онлайн-аукціонах зараз користуються українські монети номіналом 1 гривня. Деякі з них оцінюють навіть більш ніж у 10 тис. грн.

Однією з таких монет є 1 гривня різновиду 1.1ААг викарбувана у 1992 році. За неї поціновувачі готові платити від 10 до 20 тис. грн. За словами експертів спеціалізованого сайту «Монети-ягідки», впізнати цінну монету можна за гладким гуртом без жодних надписів.

Виявляється у 1992 році, коли карбувалася ця монета, ще не було інструментів для створення надписів на гурті. Саме тому гривні 1992 року колекціонери називають «незакінченими».

Ще одна цінна гривня належить до різновиду 1БАг 1995 року випуску. Цю монету також вирізняє гладкий гурт. Проте коштує вона трохи менше за монету 1992 року – від 7 до 9 тис. грн.

Чималу суму можна отримати й за деякі 10-копійкові монети. Зокрема великим попитом користуються:

10 копійок різновиду 2.21ВАк викарбувані у 1992 році – від 8 до 10 тис. грн;

10 копійок різновиду 2БАм випущені у 1994 році – від 3 до 4 тис. грн;

10 копійок різновиду 2ИАм 2001 року випуску – понад 1 тис. грн.

Дорого продати українці можуть також звичайні монети, незалежно від їх різновиду та року карбування. Проте ці монети повинні мати певну особливість, яка вирізняє їх з-поміж інших. Наприклад високо цінуються копійки з браком карбування, у яких однакові аверс та реверс, а також монети, виготовлені з нехарактерних для них металів.