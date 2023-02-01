Украинцы, которые остались без работы, могут оформить солидную выплату: детали

В 2022 году тысячи людей потеряли работу. Эта негативная тенденция продолжается и по сей день, ведь экономика не в лучшем состоянии. Компании прекращают деятельность из-за неподъемных платежей за электроэнергию и ряда других факторов. Наиболее пострадавшими являются внутренне перемещенные лица. Некоторые работают удаленно, но большинство вынуждены искать вакансию по новому месту жительства, и это довольно сложно. В Правительстве заявили, что все безработные, зарегистрированные в Центре занятости, имеют право на денежную помощь.

Размер помощи зависит от ряда факторов

Максимальная сумма выплаты, которую могут получить безработные граждане со статусом ВПЛ составляет 6700 гривен в месяц. В прошлом году эта сумма была выше и могла достигать даже 10 000 гривен. В этом году она была установлена на уровне минимальной заработной платы. Но для того, чтобы получить максимальную выплату, лицо должно иметь соответствующий стаж с высокой зарплатой на прежнем месте работы. Чтобы получить выплату, обязательно необходимо зарегистрироваться в Центре занятости. Это можно сделать онлайн с помощью “Дии”.

Вот краткая инструкция:

Заполнить и подписать заявку. Если есть карта еПоддержки, то нужно указать ее реквизиты. Если нет, тогда нужно сгенерировать. Подать заявку в Центр занятости и попросить, чтобы они предоставили вам статус безработного.

Тем, кто подал заявку онлайн, через 30 календарных дней после отмены военного положения нужно будет лично прийти в Центр занятости и предоставить весь пакет документов.

Предпринимателей мотивируют трудоустраивать ВПЛ

Правительство продолжило программу поддержки предпринимателей, которые официально устраивают лиц со статусом ВПЛ. За каждого работника государство будет выплачивать минимальную зарплату в течение шести месяцев. Среди условий работодатель должен трудоустраивать лиц через Центр занятости.