Українці, які залишилися без роботи, можуть оформити солідну виплату: деталі

Протягом 2022 року тисячі людей втратили роботу. Ця негативна тенденція продовжується й по сьогодні, адже економіка не в найкращому стані. Компанії припиняють діяльність через непідйомні платіжки за електроенергію та ряд інших факторів. Найбільш постраждалими є внутрішньо переміщені особи. Дехто працює віддалено, але більшість змушені шукати вакансію за новим місцем проживання, і це досить складно. В Уряді заявили, що всі безробітні, які зареєстровані у Центрі зайнятості мають право на грошову допомогу.

Розмір допомоги залежить від ряду факторів

Максимальна сума виплати, яку можуть отримати безробітні громадяни зі статусом ВПО становить 6700 гривень у місяць. Минулого року ця сума була вищою, та могла сягати навіть 10 000 гривень. Цьогоріч її встановили на рівні мінімальної заробітної плати. Але для цього, щоб отримати максимальну виплату, особа повинна мати відповідний стаж з високою зарплатнею на попередньому місці роботи. Щоб отримати виплату, обов’язково потрібно зареєструватися у Центрі зайнятості. Це можна зробити онлайн з допомогою “Дії”.

Ось коротка інструкція:

Заповнити та підписати заявку. Якщо є картка єПідтримки, то потрібно вказати її реквізити. Якщо немає, тоді треба згенерувати. Подати заявку у Центр зайнятості та попросити, щоб вони надали вам статус безробітного.

Тим особам, які подавали заявку онлайн, через 30 календарних днів після скасування воєнного стану потрібно буде особисто прийти у Центр зайнятості та надати весь пакет документів.

Підприємців мотивують працевлаштовувати ВПО

Уряд продовжив програму підтримки підприємців, які офіційно влаштовують осіб зі статусом ВПО. З кожного працівника держава виплачуватиме мінімальну зарплату протягом шести місяців. Серед умов, роботодавець повинен працевлаштовувати осіб через Центр зайнятості.