Долар та євро знову дивують: актуальний курс валют на останній день січня

Вранці у вівторок, 31 січня, американська та європейська валюта втратили в ціні, але вже після полудня “зелений” почав рости.

Середній курс долара на валютному аукціоні на ранок вівторка, 31 січня, знизився відносно значень понеділка на 2 копійки. Тепер курс долара становить 40,38 гривні за долар в продажі. В покупці курс зменшився на 5 копійок і тепер становить 40,3 гривні за долар. Проте після полудня відзначається тенденція до росту.

Євро також здешевшав. Курс продажу знизився на 6 копійок до 43,59 гривні за одиницю, та на 7 копійок в покупці, до 43,4 гривні.

Така інформація доступна на ресурсі kurs.com.ua, який моніторить оголошення про курс валют.

Щодо готівкового курс валют, то в банках він знизився приблизно на 10 копійок в покупці та продажі, якщо порівнювати зі значеннями понеділка. Тобто в продажі курс долара складає 40,5 гривні за одиницю, а в покупці – 40,05 гривні.

Євро залишився на тому ж рівну у продажу – 43,7 гривні за євро, а в покупці зріс одразу на 20 копійок, тобто до 43 гривень за одиницю. Така інформація оприлюднена на популярному ресурсі Мінфін.

Щодо курсу валют в найбільших банках, то ситуація є наступною:

OTP Bank пропонує найнижчий курс долара – рівно 40 гривень за одиницю;

Приват знизив курс на 10 копійок до 40,2 гривні за одиницю;

Укргазбанк як і раніше просить 40,35 гривні за долар;

в Універсал Банку долар подешевшав на 10 копійок, до 40,4 гривні за одиницю;

В Укрсиббанку долар подешевшав на 5 копійок та наразі продається по 40,45 гривні за одиницю;

Райффайзен банк Аваль не оновлював курс, тож він залишився на рівні понеділка. тобто 40,5 гривні за долар.

Ситуація загалом контрольована. Така тенденція зберігатиметься приблизно до середини літа. А от вже в серпні НБУ може відпустити курс валют через дефіцит коштів в держбюджеті.