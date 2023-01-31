Актуальна інформація про магнітні бурі на сьогодні, 31 січня

Сьогодні, у вівторок, 31 січня, значних магнітних бурь не очікується. Але це не означає, що можна розслабитися.

За останню добу сонячна активність була на низькому рівн. Таким чином на Сонці було зафіксовано чотири спалахи С, максимальний з яких був С2,51. Сонячна активність такого типу мало впливає на Землю.

Очікується, що станом на вівторок геомагнітне поле залишатиметься спокійним. Сонячна активність, буде низькою, але ймовірність спалахів М-класу зберігається.

Таким чином, сонячна активність станом на 31 січня буде наступною:

Імовірність малого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 15%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 18.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття та здоров’я людей. При високій сонячній активності збільшується ризик розвитку інфарктів та інсультів. Попередження про геомагнітні коливання допомагають попередити людей, які перебувають у групі ризики.

Щоб вберегтися від негативного впливу, спеціалісти радять прийняти звичайний аспірин. Також варто мати при собі звичні ліки, особливо якщо ви страждаєте від хронічних захворювань серцево-судинної системи.

А ще, дотримуйтеся наступних рекомендацій:

більше гуляйте на свіжому повітрі;

провітруйте кімнату перед сном;

відмовтеся від вживання алкоголю;

скоротіть кількість кави та енергетичних напоїв, краще вживати чисту негазовану воду або трав’яні чаї без цукру;

не вживайте копчене, солоне та смажене, оскільки такі страви сприяють затримці води в організмі.

Зважайте, що сонячна активність може призвести до запаморочення, тож краще не сідати за кермо. Пройдіться пішки або скористайтеся громадським транспортом. І як ми вже говорили вище, тримайте при собі ліки, які допоможуть впоратися з негативними наслідками геомагнітної активності. Але пам’ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я. Приймайте лише медичні препарати, які призначив ваш лікар.