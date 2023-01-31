Украинцы массово получают по 1800 гривен компенсации за коммуналку: кто претендует?

В Украине разгар отопительного сезона. Несмотря на отсутствие морозов и частые отключения электроэнергии, множество граждан все равно не справляются с ежемесячными счетами. Для того чтобы не влезать в долги, можно оформить субсидию. На нее в этом году претендует гораздо больше украинцев, чем в предыдущие годы. Средний размер субсидии составляет 1800 грн. Правительство говорит, что денег хватит на всех. Некоторым субсидию начисляют сразу после обращения в Пенсионный фонд. Напомним, что в 2023 году эта организация занимается начислением и выплатой субсидий.

Кто может немедленно получить субсидию?

Для того чтобы оформить компенсацию за коммунальные услуги, нужно иметь маленький доход, или не иметь его совсем. Субсидию насчитывают учитывая ваши доходы за последние полгода. Причем речь не только о доходе того лица, которое оформляет субсидию, но и всех членов семьи, проживающих с ним.

То есть получить компенсацию могут:

Пенсионеры, потерявшие доход. Семьи, в которых кардинально изменились доходы. К примеру, муж временно утратил возможность работать, а жена в декрете. Лица, утратившие трудоспособность.

Чтобы понять заранее, имеете ли вы право на субсидию, нужно суммировать доходы всех членов семьи. Если в результате более 20% от полученной суммы вы тратите на оплату коммунальных услуг, тогда субсидию вам, скорее всего, начислят.

Кто не сможет получить компенсацию?

Не начислят выплату, если в течение последних шести месяцев кто-то из членов семьи приобрел автомобиль, жилье или любую другую покупку на сумму более 50 000 гривен. Если кто-то купил валюту в банке на сумму эквивалентную 50 000 гривен. Сюда же относится покупка золота и любые другие денежные операции, где привлечены большие суммы средств.