Майже 7000 гривень на руки: українці почали оформлювати новий вид допомоги

В Україні час від часу анонсують про старт нових виплат. Інколи вони стосуються обмеженого кола осіб, наприклад, мешканців одного чи кількох міст. Частіше виплати стосуються внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій населення. Цього разу нова виплата стосується всіх переселенців, які після 24 лютого 2022 року були евакуйовані в Одеську область. Фінансує виплату благодійна організація “Карітас.Одеса”. Оформити допомогу можуть сім’ї де проживають особи з інвалідністю.

Допомога на цілена на обмежену категорію осіб

Дану виплату можуть оформити лише особи, з інвалідністю, або сім’ї де такі люди живуть. На кожну особу виплатять по 6600 гривень. Гроші перерахують на банківський рахунок одного з членів родини. Оформити виплату може кожен член сім’ї, але не більше чотирьох.

В категорію отримувачів входять:

Сім’ї, де проживає особа з першою, другою або третьою групою інвалідністю (набутою). Де проживає особа з вродженою інвалідністю першої або другої групи. Родини, де є неповнолітні з інвалідністю.

Мова переважно про людей, які мають проблеми з зором, слухом, мовою. Яким важко самостійно пересуватися, або вони зовсім прикуті до ліжка. Люди у яких є проблеми з пам’яттю та концентрацією.

Як отримати виплату?

Для того, щоб отримати гроші, потрібно пройти реєстрацію в Одесі за адресою вулиця Генерала Петрова, будинок 49. З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, довідку про статус внутрішньо переміщеної особи та банківський рахунок у форматі IBAN. Також потрібно мати документ, який підтверджує інвалідність. А якщо ви прийшли реєструвати родича, тоді потрібно пред’явити документ, який підтверджує вашу опіку над ним.