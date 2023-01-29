Пенсії українців перерахують: кому і скільки додадуть

З 1 березня в Україні розпочнеться масштабний перерахунок пенсійних виплат. Розмір надбавки залежатиме від багатьох факторів і розраховуватиметься індивідуально для кожного українця.

В результаті майбутньої індексації пенсії можуть підвищити одразу на 24%. Так припускають експерти. Але підвищення торкнеться не всієї виплати, а лише її частини, яку рахують за спеціальною формулою без урахування різного роду надбавок. Припустимо, якщо пенсіонер отримує пенсію у розмірі дві тисячі гривень та надбавки за стаж та вік, то підвищать лише ті дві тисячі.

Ймовірно, пенсії не перерахують тим, хто хто не заробив навіть на мінімальну пенсію і отримує менше прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. При цьому якщо в результаті підвищення цієї пенсії на 24% розмір виплати все ще буде нижчим за прожитковий мінімум, то сума виплати не зміниться.

Нагадаємо, що зараз в Україні близько чотирьох мільйонів громадян одержують мінімальну пенсію. При цьому з кожним роком кількість таких пенсіонерів зростає. Це пов’язують із тим, що більшість громадян не мають достатньої кількості років стажу.

Ситуація трохи краща у тих, хто отримає пенсію офіційно. Їхні виплати трохи вищі, а індексації більш відчутні.

Нагадаємо, що на 2023 рік планувалося заморозити індексацію всіх соціальних виплат. Але станом на початок січня у Міністерстві соціальної політики повідомили про індексацію. Проте точного відсотка не назвали. Експерти підрахували, що для покращення фінансового стану українських пенсіонерів індексація має бути проведена на 24%. Водночас у Мінсоці пообіцяли назвати відсоток підвищення ближче до кінця січня, коли буде остаточно підбито підсумки грудня минулого року.

Загалом ситуація з виплатами залишатиметься відносно стабільною приблизно для серпня, оскільки наші західні партнери виділили достатньо коштів на підтримку України. Далі ситуація може погіршитися, на цьому тлі у НБУ можуть відпустити долар у вільне плавання.