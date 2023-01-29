Пенсии украинцев пересчитают: кому и сколько добавят 

С 1 марта в Украине начнется масштабный перерасчет пенсионных выплат. Размер надбавки будет зависеть от множества факторов и будет рассчитываться индивидуально для каждого украинца.

В результате грядущей индексации пенсии могут повысить сразу на 24%. Так припускают эксперты. Но повышение коснется не всей выплаты, а лишь той ее части, которую считают по специальной формуле без учета разного рода надбавок. Допустим, если пенсионер получает пенсию в размере две тысячи гривен и надбавки за стаж и возраст, то повысят лишь те две тысячи.

Вероятно пенсии не пересчитают тем, кто кто не заработал даже на минимальную пенсию и получает меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. При этом если в результате повышения этой пенсии на 24% размер выплаты все еще будет ниже прожиточного минимума, то сумма выплаты не изменится.

Напомним, что сейчас в Украине около четырех миллионов граждан получают минимальную пенсию. При этом с каждым годом количество таких пенсионеров увеличивается. Это связывают с тем, что большинство граждан не имеют достаточного количества лет стажа.

Ситуация немного лучшая у тех, кто получал зарплату официально. Их выплаты немного выше, а индексации более ощутимые.

Напомним, что на 2023 год планировалось заморозить индексацию всех социальных выплат. Но состоянием на начало января в Министерстве социальной политики сообщили о индексации. Однако точный процент не назвали. Эксперты подсчитали, что для улучшения финансового положения украинских пенсионеров индексация должна быть проведена на 24%. В то же время в Минсоце пообещали назвать процент повышения ближе к концу января, когда будут окончательно подведены итоги декабря прошлого года.

В целом ситуация с выплатами будет оставаться относительно стабильной примерно для августа, поскольку наши западные партнеры выделили достаточно средств на поддержку Украины. Далее ситуация может ухудшиться, на этом фоне в НБУ могут отпустить доллар в свободное плаванье.