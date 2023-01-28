Украинцам выплатят по 100 000 гривен: как получить деньги

Незначительная часть украинцев сможет получить денежную помощь от государства. Такую информацию сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

Речь идет о тех украинцах, которые долгое время находились или до сих пор находятся в плену.

Лицами, в отношении которых зафиксирован факт лишения свободы в результате полномасштабного вторжения, может быть предоставлена ​​ежегодная единовременная выплата от государства в размере ста тысяч гривен.

Оформить такую ​​выплату также могут члены семьи находящегося в плену лица.

После того как лицо будет освобождено, оно будет иметь право на получение такой материальной помощи.

Для получения такого вида финансовой помощи следует обращаться в Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также ведомство предоставляет перечень документов, необходимых для оформления такой выплаты. К заявлению понадобится добавить:

копию документов, подтверждающих лицо заявителя;

справку с реквизитами личного банковского счета, на которые будут поступать средства;

информацию или документы, подтверждающие факт лишения свободы гражданина Украины в результате войны;

копия свидетельства о смерти или выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации смерти;

копия справки, подтверждающая смерть уволенного из мест лишения свободы лица.

В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что факт лишения свободы в результате войны устанавливает соответствующая Комиссия при Минреинтеграции. Напомним, что на январь 2023 года индексация всех социальных выплат в Украине приостановлена. Причина – существенный дефицит средств в госбюджете и необходимость направлять все средства в поддержку военных. Однако в начале года в Минсоце заявили, что пенсии украинцев проиндексируют. Речь может идти о повышении пенсий на 24%, однако это лишь предположение экспертов. Если эти предположения оправдаются, то это будет одно из самых масштабных повышений пенсии с момента введения индексации выплат.