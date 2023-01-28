Українцям виплатять по 100 000 гривень: як отримати гроші

Незначна частина українців зможе отримати грошову допомогу від держави. Таку інформацію повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Мова йде про тих українців, які тривалий час перебували чи й досі перебувають у полоні.

Особами, відносно яких зафіксований факт позбавлення волі в результаті повномасштабного вторгнення, може бути надана щорічна одноразова виплата від держави у розмірі сто тисяч гривень.

Оформити таку виплату також можуть члени сім’ї особи, яка перебуває в полоні.

Після того, як особу звільнять, вона матиме право на отримання такої матеріальної допомоги.

Для отримання такого виду фінансової допомоги потрібно звертатися до Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Також відомство надає перелік документів, які потрібні для оформлення такої виплати. До заяви знадобиться додати:

копію документів, які підтверджують особу заявника;

довідку з реквізитами особистого банківського рахунку, куди будуть надходити кошти;

інформацію або документи, які підтвердять факт позбавлення волі громадянина України в результаті війни;

копія свідоцтва про смерть або виписка з Державного реєстру актів громадянського стану громадян про державну реєстрацію смерті;

копія довідки, що підтверджує смерть звільненого з місць позбавлення волі особи.

В Міністерві реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що факт позбавлення особи свободи в результаті війни встановлює відповідна Комісія при Мінреінтеграції.

Нагадаємо, що станом на січень 2023 року індексація всіх соціальних виплат в Україні призупинена. Причина – суттєвий дефіцит коштів в держбюджеті та необхідність спрямовувати всі кошти на підтримку військових. Однак на початку року в Мінсоці заявили, що пенсії українців проіндексують. Мова може йти про підвищення пенсій на 24%, однак це лише припущення експертів. Якщо ці припущення справдяться, то це буде одне із найбільш масштабних підвищень пенсії з часу введення індексації виплат.