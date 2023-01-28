Украинцы могут получить по 10 000 гривен в “Дия”: кого это касается

Еще в мае прошлого года в Украине ввели новые правила получения денежной помощи людям, потерявшим работу. Такую помощь могут получить украинцы, вынужденно находящиеся на временно оккупированных территориях, а также внутренне перемещенные лица. Рассказываем, как получить пособие в размере около десяти тысяч гривен.

Внутренне перемещенные лица, лишившиеся работы, могут рассчитывать на помощь в размере 9 750 гривен в месяц. Однако это максимально возможная сумма выплаты. Реальная денежная помощь по безработице полностью зависит от продолжительности прошедшей работы и размера заработной платы.

Чтобы получить финансовую помощь от государства, потребуется получить статус безработного. Для этого теперь совсем не нужно лично посещать Центр занятости. Достаточно воспользоваться государственным порталом Действие или электронным сервисом Государственной службы занятости Украины. Достаточно загрузить бланки, заполнить их, сфотографировать и отправить в электронном формате в Государственную службу занятости. Подать заявку в “Действия” можно следующим образом:

заполнить и подписать заявление;

сгенерировать карту “єПідтримка” или указать ее реквизиты, если вы оформили карту раньше;

подать в центр занятости заявление с просьбой предоставить статус безработного и назначить выплаты.

Если вы подаете документы онлайн, то в течение 30 дней с момента отмены военного положения нужно будет лично посетить Государственную службу занятости и предоставить все необходимые документы в орган, в котором вы зарегистрированы.

Напомним, что на 2023 год максимальную выплату по безработице уменьшили до 6 700 гривен, то есть до уровня минимальной заработной платы. Также в этом году заморожена индексация всех социальных выплат, за исключением пенсий. В начале января в Министерстве социальной политики заявили, что пенсионные выплаты все-таки проиндексируют. Начнется масштабная индексация с 1 марта. Эксперты утверждают, что пенсионные выплаты увеличат на 24%, однако в Минсоцие до сих пор не назвали процент, поскольку точная информация о проценте инфляции за прошлый год станет известна только после подведения итогов декабря 2022 года, а это произойдет в конце января этого года.