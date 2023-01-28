Обновлены некоторые правила вручения повесток: теперь за ряд действий украинцев могут штрафовать
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Повестки вручают абсолютно в любом общественном месте и это законно. Более того, согласно обновленным правилам, работодатели имеют право вручать повестки своим работникам, и такая повестка будет действительна. Более того, работодатель должен проследить, чтобы человек попал в военкомат. Если это не будет выполнено, то руководителя могут оштрафовать. Сумма штрафа колеблется от 5100 до 8500 гривен и устанавливается непосредственно военкоматом. Есть у работодателей и ряд других обязанностей, которых они должны неукоснительно соблюдать.
Список обязанностей работодателей существенно расширили
При общей мобилизации работодатели должны соблюдать следующие правила.
- При приеме на работу руководитель обязан проверить военно-учетные документы потенциального сотрудника. Если он не стоит на учете в военкомате, то трудоустраивать его нельзя. Исключение – снятие с учета по состоянию здоровья или другим обстоятельствам, предусмотренным законодательством.
- Всех военнообязанных, работодатель должен брать на персональный военный учет в течение первых пяти дней после трудоустройства.
- В течение первых семи дней после приема на работу военнообязанного, работодатель должен уведомить об этом военкомат. Так же и при увольнении.
- Работодатель должен сверять все военно-учетные данные и передавать их в военкомат.
- Сообщать военкомату о нарушителях военного учета.
- Сообщать работникам о вызове в военкомат и способствовать тому, чтобы лицо туда вовремя попало.
Если какой-либо из этих пунктов намеренно или не намеренно будет нарушен работодатель вынужден будет заплатить штраф.
Есть и не законная выдача повесток
Юристы подтверждают, что работодатели имеют право выдавать повестки. А вот дворники, консьержи, работники коммунальных служб, родственники, соседи – нет. Подобная же практика наблюдается в некоторых городах. В частности, женщины в форме коммунальщиков пытались вручать повестки в одном из дворов столицы. Это не законно. Как и незаконно приклеивать повестку к двери квартиры, или бросать ее в почтовый ящик.
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