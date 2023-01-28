В АТБ та деяких інших торгових мережах можна буде безкоштовно отримати продукти: деталі

В Україні з кожним днем стає все більше людей, які потребують фінансової підтримки. Держава забезпечує внутрішньо переміщених осіб щомісячними виплатами, але звісно ж цього мало. Крім ВПО є й багато інших українців, без цього статусу, але у скрутній життєвій ситуації. Саме через це, в Мінсоцполітики працюють над тим, аби залучити більше благодійних організацій і просто не байдужих людей, які могли б забезпечувати матеріальну підтримку тим, хто її найбільше потребує. Чергова допомога стосуватиметься продуктів харчування. Їх можна буде отримати у таких торгових мережах, як АТБ, Сільпо, Фора, Фоззі і Траш.

Процес отримання допомоги

Особа, яка хоче отримати допомогу, повинна зареєструватися на сайті https://social.edopomoga.gov.ua/ru/ . Залишити на ресурсі заявку про те, що вона хоче отримати допомогу, та вибрати в переліку партнерів мережу АТБ, або інший супермаркет, в списку. Далі потрібно дочекатися, коли благодійник вибере цю заявку та оплатить її. Той, хто залишав заявку отримає сповіщення на телефон у вигляді коду. Цей код потім потрібно показати на касі, щоб отримати продукти. Стосовно того, хто може подавати заявку, то особливих вимог немає. На допомогу має право претендувати кожен, хто її дійсно потребує.

Інші виплати теж актуальні

Якщо ви маєте статус внутрішньо переміщеної особи, живете на звільнених від окупації територіях, або близько до фронту, то маєте право на більшість виплат, які наразі є актуальними. Ознайомитися з переліком допомоги можна на платформі єДопомога. Також, у Мінсоцполітики заявили, що повертається виплата від ООН, на котру претендують українці незалежно від міста та області в якій проживають. Щоправда, якщо ви отримали цю допомогу минулого року, то повторно її не нарахують.