Оновлено деякі правила вручення повісток: тепер за ряд дій українців можуть штрафувати

В Україні триває загальна мобілізація. Наразі повістки вручають абсолютно в будь-якому громадському місці і це законно. Більше того, згідно з оновленими правилами, роботодавці мають право вручати повістки своїм працівникам, і така повістка буде дійсною. Більше того, роботодавець має прослідкувати, щоб особа потрапила до військкомату. Якщо ж це не буде виконано, то керівника можуть оштрафувати. Сума штрафу коливається від 5100 до 8500 гривень і встановлюється безпосередньо військкоматом. Мають роботодавці й ряд інших обов’язків, яких мусять неухильно дотримуватись.

Перелік обов’язків роботодавців суттєво розширили

Під час загальної мобілізації роботодавці повинні дотримуватись наступних правил.

При прийомі на робот у керівник зобов’язаний перевірити військово-облікові документи потенційно го співробітника. Якщо він не стоїть на обліку у військкоматі, то працевлаштовувати його заборонено. Виняток — зняття з обліку за станом здоров’я чи іншими обставинами передбаченими законодавством. Всі х військовозобов’язаних роботодавець повинен брати на персональний військовий облік протягом перших п’яти днів після працевлаштування. Протягом перших семи днів після прийому на роботу військовозобов’язаного, роботодавець повинен повідомити про це військкомат. Так само і при звільненні. Роботодавець повинен звіряти всі військово-облікові дані та передавати їх у військкомат. Повідомляти військкомат про порушників військового обліку. Повідомляти працівників про виклик до військкомату та сприяти тому, щоб особа туди вчасно потрапила.

Якщо якийсь з цих пунктів навмисно чи не навмисно буде порушено роботодавець змушений буде заплатити штраф.

Є й не законна видача повісток

Юристи підтверджують, що роботодавці мають право видавати повістки. А от двірники, консьєржі, працівники комунальних служб, родичі, сусіди — ні. А подібна практика спостерігається в деяких містах. Зокрема, жінки у формі комунальників намагалися вручати повістки в одному з дворів столиці. Це не законно. Як і не законно приклеювати повістку до дверей квартири, або кидати її у поштову скриньку.