Оновлено деякі правила вручення повісток: тепер за ряд дій українців можуть штрафувати
В Україні триває загальна мобілізація. Наразі повістки вручають абсолютно в будь-якому громадському місці і це законно. Більше того, згідно з оновленими правилами, роботодавці мають право вручати повістки своїм працівникам, і така повістка буде дійсною. Більше того, роботодавець має прослідкувати, щоб особа потрапила до військкомату. Якщо ж це не буде виконано, то керівника можуть оштрафувати. Сума штрафу коливається від 5100 до 8500 гривень і встановлюється безпосередньо військкоматом. Мають роботодавці й ряд інших обов’язків, яких мусять неухильно дотримуватись.
Перелік обов’язків роботодавців суттєво розширили
Під час загальної мобілізації роботодавці повинні дотримуватись наступних правил.
- При прийомі на роботу керівник зобов’язаний перевірити військово-облікові документи потенційного співробітника. Якщо він не стоїть на обліку у військкоматі, то працевлаштовувати його заборонено. Виняток — зняття з обліку за станом здоров’я чи іншими обставинами передбаченими законодавством.
- Всіх військовозобов’язаних роботодавець повинен брати на персональний військовий облік протягом перших п’яти днів після працевлаштування.
- Протягом перших семи днів після прийому на роботу військовозобов’язаного, роботодавець повинен повідомити про це військкомат. Так само і при звільненні.
- Роботодавець повинен звіряти всі військово-облікові дані та передавати їх у військкомат.
- Повідомляти військкомат про порушників військового обліку.
- Повідомляти працівників про виклик до військкомату та сприяти тому, щоб особа туди вчасно потрапила.
Якщо якийсь з цих пунктів навмисно чи не навмисно буде порушено роботодавець змушений буде заплатити штраф.
Є й не законна видача повісток
Юристи підтверджують, що роботодавці мають право видавати повістки. А от двірники, консьєржі, працівники комунальних служб, родичі, сусіди — ні. А подібна практика спостерігається в деяких містах. Зокрема, жінки у формі комунальників намагалися вручати повістки в одному з дворів столиці. Це не законно. Як і не законно приклеювати повістку до дверей квартири, або кидати її у поштову скриньку.
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