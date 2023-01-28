На работу только через военкомат: в Украине заработали новые правила

В Украине в очередной раз продлили военное положение и мобилизацию. Более того, теперь повестки массово вручают даже в общественном транспорте и других людных местах. Это вполне законно, как и законно получить повестку на работе. Руководители относятся к перечню лиц, имеющих все полномочия для того, чтобы вручить повестку, как тем, кто уже трудоустроен, так и всем, кто только хочет устроиться на открытую вакансию. Более того, работодатели обязаны вести персональный военный учет и сообщать обо всех вновь прибывших и уволенных в военкомат.

Теперь на работу не могут принять без постановления на военный учет

Согласно новым правилам, работодатель не вправе принимать на работу лиц, не состоящих на военном учете. Также руководитель должен о таких сообщать в военкомат. Кроме этого, на работодателей возложили и ряд других обязанностей:

Работодатель должен подавать в военкомат списки всех военнообязанных работников. Вручать повестки и следить за тем, чтобы лицо своевременно явилось в военкомат. Сообщать военкомат о трудоустройстве и увольнении работников. Сообщить нужно в течение семи дней после подписания соответствующих документов (заключение или расторжение трудового контракта).

Если какой-либо из этих пунктов не будет выполнен, то действующим законодательством предусмотрен штраф в размере от 5100 до 8500 гривен.

Повестки не всегда действительны

Юристы часто подчеркивают, что не все повестки действительны. Во-первых, их должно вручать только уполномоченное лицо, имеющее соответствующие документы. Это точно не сосед, не родственник и не консьерж. Во-вторых, повестка должна быть передана лично в руки получателю. Он должен поставить свою подпись. В-третьих, в документе должна указываться правильная информация о личных данных получателя, а также подпись и печать от военкомата. Если что-то из этого отсутствует, повестку можно считать недействительной. Однако доказывать это придется в зале суда.