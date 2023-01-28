На роботу тільки через військкомат: в Україні запрацювали нові правила
В Україні вже вкотре продовжили воєнний стан і мобілізацію. Більше того, відтепер повістки масово вручають навіть у громадському транспорті та інших людних місцях. Це цілком законно, як і законно отримати повістку на роботі. Керівники належать до переліку осіб, які мають всі повноваження для того, аби вручити повістку, як тим хто вже працевлаштований, так і всім хто лише хоче влаштуватися на відкриту вакансію. Більше того, роботодавці зобов’язані вести персональний військовий облік та повідомляти про всіх новоприбулих і звільнених у військкомат.
Відтепер на роботу не можуть прийняти без постанови на військовий облік
Згідно з новими правилами, роботодавець немає права приймати на роботу осіб, які не перебувають на військовому обліку. Також, керівник повинен про таких повідомляти у військкомат. Крім цього на роботодавців поклали й ряд інших обов’язків:
- Роботодавець повинен подавати у військкомат списки всіх військовозобов’язаних працівників.
- Вручати повістки та слідкувати за тим, щоб особа вчасно з’явилася до військкомату.
- Повідомляти військкомат про працевлаштування та звільнення працівників. Сповістити потрібно протягом семи днів після підписання відповідних документів (укладання чи розривання трудового контракту).
Якщо якийсь з цих пунктів не буде виконано, то чинним законодавством передбачено штраф у розмірі від 5100 до 8500 гривень.
Повістки не завжди є дійсними
Юристи часто наголошують, що не всі повістки є дійсними. По-перше, їх має вручати лише уповноважена особа, яка має відповідні документи. Це точно не сусід, не родич і не консьєрж. По-друге, повістка має бути передана особисто в руки отримувачу. Він повинен поставити свій підпис. По-третє, у документі має вказуватися правильно інформація про особисті дані отримувача, а також підпис і печатка від військкомату. Якщо щось з цього відсутнє, повістку можна вважати недійсною. Однак доводити це прийдеться в залі суду.
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