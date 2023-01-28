На роботу тільки через військкомат: в Україні запрацювали нові правила

В Україні вже вкотре продовжили воєнний стан і мобілізацію. Більше того, відтепер повістки масово вручають навіть у громадському транспорті та інших людних місцях. Це цілком законно, як і законно отримати повістку на роботі. Керівники належать до переліку осіб, які мають всі повноваження для того, аби вручити повістку, як тим хто вже працевлаштований, так і всім хто лише хоче влаштуватися на відкриту вакансію. Більше того, роботодавці зобов’язані вести персональний військовий облік та повідомляти про всіх новоприбулих і звільнених у військкомат.

Відтепер на роботу не можуть прийняти без постанови на військовий облік

Згідно з новими правилами, роботодавець немає права приймати на роботу осіб, які не перебувають на військовому обліку. Також, керівник повинен про таких повідомляти у військкомат. Крім цього на роботодавців поклали й ряд інших обов’язків:

Роботодавець повинен подавати у військкомат списки всіх військовозобов’язаних працівників. Вручати повістки та слідкувати за тим, щоб особа вчасно з’явилася до військкомату. Повідомляти військкомат про працевлаштування та звільнення працівників. Сповістити потрібно протягом семи днів після підписання відповідних документів (укладання чи розривання трудового контракту).

Якщо якийсь з цих пунктів не буде виконано, то чинним законодавством передбачено штраф у розмірі від 5100 до 8500 гривень.

Повістки не завжди є дійсними

Юристи часто наголошують, що не всі повістки є дійсними. По-перше, їх має вручати лише уповноважена особа, яка має відповідні документи. Це точно не сусід, не родич і не консьєрж. По-друге, повістка має бути передана особисто в руки отримувачу. Він повинен поставити свій підпис. По-третє, у документі має вказуватися правильно інформація про особисті дані отримувача, а також підпис і печатка від військкомату. Якщо щось з цього відсутнє, повістку можна вважати недійсною. Однак доводити це прийдеться в залі суду.