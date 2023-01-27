В марте планируется самый масштабный перерасчет пенсий за последние годы: детали

В этом году пенсионеры уже отчаялись получить хоть какую-то доплату к пенсии, ведь ее размер заморожен до конца 2023-го. Все из-за войны и катастрофической экономической ситуации в стране. В то же время, если все доплаты отменили, то вот одну — мартовскую индексацию, решили оставить. Она должна стать одной из самых масштабных за последние годы. Все потому, что индексация рассчитывается исходя из уровня инфляции. А так как доллар редко подорожал, инфляция подпрыгнула минимум до 35%, то и перерасчет пенсий должен быть соответствующим.

Точные суммы доплат будут известны чуть позже

Точный индекс, то есть проценты на который перечислят пенсию будет озвучен чуть позже. Все потому, что официально пока не озвучены темпы роста инфляции в 2022 году. В то же время, некоторые прогнозы по этому поводу уже есть. В частности, индекс можно подсчитать, если взять уровень инфляции за прошлый год и процент роста средней зарплаты за последние три года. Исходя из этих цифр, уже имеющихся в свободном доступе в Интернете, можно предположить, что индекс будет в размере 24%. Индексации с индексом 24% в Украине еще никогда не было. Максимум это 4-5%, но и таких темпов инфляции, как во время войны, украинцы не наблюдали уже много лет.

Несмотря на высокий индекс, повышение почувствуют не все

Даже с таким индексом, к сожалению, не все пенсионеры ощутят улучшение. Индексация имеет множество подводных камней. В частности, перечисляют не фактическую выплату, а расчетную. То есть если лицо имеет базовую пенсию в размере 2600 гривен, то расчетная у него 2050, а остальная доплата за наработанный стаж. Индексировать будут именно 2050. В результате получится тех же 2600 гривен. Действительно ощутят улучшение те, у кого пенсия выше 6000 гривен. Если такая сумма расчетной пенсии, то доплата ожидается в размере 1500 гривен.