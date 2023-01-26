Юристы объяснили, действительна ли повестка, которую оставляют в дверях или почтовом ящике

В последнее время в Украине гораздо активнее вручают повестки. Причем в столице их начали выдавать людям довольно оригинальным способом. Повестки крепят к входной двери квартир, или просто оставляют в почтовых ящиках. Законно ли это? Имеет ли такая повестка юридическую силу? И что будет, если лицо, которому вручили повестку подобным путем, не явится в военкомат.

Юристы говорят, что такие повестки можно считать недействительными

На популярный вопрос, беспокоящий многих украинцев, ответил адвокат Александр Заруцкий.

“Просто прикрепить повестку на дверь и считать, что лицо ее получило, это не законно. Человек, которому вручают повестку должен четко понимать свои права и знать о последствиях, которые его могут ожидать. Поэтому повестку должны вручить в руки, а притворяться, что ее вручили прикрепив на дверь, является не очень корректным решением“, — пояснил он.



Подтверждает его слова и правозащитник Эдуард Багиров. Он говорит, что человек должен получить повестку лично в руки и подписать ее. Только в таком случае она будет считаться действительной. Военные могут даже каждый день приклеивать повестки на дверь и делать снимки, но это ничего не значит.

“То, что они сфотографировали повестку на дверях квартиры, не имеет значения. Они могли ее прикрепить где угодно. Военные должны были дождаться человека и вручить повестку в руки и получить подпись о вручении. А прикрепление к двери – это отклонение от правил вручения повесток“, — отметил Эдуард Багиров.

В Киеве повестки разносят дворники

В нескольких районах Киева заметили девушек в коммунальной форме, которые также разносят повестки по квартирам. Адвокаты говорят, что и эти действия абсолютно незаконны.

“Все должно быть в рамках закона. Дворники должны выполнять свою работу, а не подменять собой сотрудников военкомата. У коммунальных работников нет таких полномочий на законодательном уровне. Если люди получат повестки от сотрудников ЖЭКа или консьержа, то они не могут быть привлечены к ответственности, если не появятся в военкомате“, — подытожили эксперты.