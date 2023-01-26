Юристи пояснили, чи дійсною є повістка, яку залишають у дверях або поштовій скриньці

Останнім часом в Україні набагато активніше вручають повістки. Причому в столиці їх почали видавати людям досить оригінальним способом. Повітки кріплять до вхідних дверей квартир, або просто залишають у поштових скриньках. Чи законно це? Чи має така повістка юридичну силу? І що буде, якщо особа, якій вручили повістку подібним шляхом, не з’явиться у військкомат.

Юристи кажуть, що такі повістки можна вважати недійсними

На популярне питання, які турбують багатьох українців, відповів адвокат Олександр Заруцький.

“Просто прикріпити повістку на двері й вважати, що особа її отримала, це не законно. Людина, якій вручають повістку повинна чітко розуміти свої права і знати про наслідки, які на неї можуть чекати. Тому повістку мають вручити в руки, а удавати, що її вручили прикріпивши на двері, є не дуже коректним рішенням“, – пояснив він.

Підтверджує його слова й правозахисник Едуард Багіров. Він каже, що особа має отримати повістку особисто в руки і підписати її. Лише в такому випадку вона вважатиметься дійсною. Військові можуть навіть щодня приклеювати повістки на двері і робити знімки, але це нічого не означає.

“Те, що вони сфотографували повістку на дверях квартири немає ніякого значення. Вони могли її прикріпити де завгодно. Військові мали дочекатися людину і вручити повістку в руки, та отримати підпис про вручення. А прикріплення на двері – це відхилення від правил вручення повісток“, – зазначив нам Едуард Багіров.

В Києві повістки розносять двірники

У кількох районах Києва помітили дівчат у комунальній формі, які також розносять повістки по квартирах. Адвокати кажуть, що й ці дії є абсолютно незаконними.

“Все має бути в рамках закону. Двірники мають виконувати свою роботу, а не підміняти собою співробітників військкомату. У комунальних працівників немає таких повноважень на законодавчому рівні. Якщо люди отримають повістки від співробітників ЖЕКу або консьєржа, то вони не можуть бути притягненні до відповідальності, якщо не з’являться у військкомат“, – підсумували експерти.