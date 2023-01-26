Безробітні українці можуть розраховувати на новий вид виплати: деталі

Наразі в Україні сильно зросла кількість безробітних. В першу чергу це внутрішньо переміщені особи, які покинули свої домівки та роботу, а в нових населених пунктах знайти вільну вакансію дуже проблематично. Також є багато людей, які тимчасово втратили роботу. Тобто вони офіційно не звільнені, але компанія наразі не функціонує. Як наслідок, підприємець не сплачує страхові внески. Часто так трапляється, якщо підприємець проживає на окупованих територіях, або підприємство знаходить близько до лінії фронту. В Пенсійному фонді заявили, що в такому випадку вони беруть на себе обов’язок виплачувати людям деякі види виплат.

Від ПФУ можна отримати кілька видів виплат

Зокрема, застрахованим особам Пенсійний фонд може виплатити допомогу при тимчасовій втраті працездатності. Допомогу при вагітності та пологах. Допомогу на поховання, але за виключенням, якщо мова йде про поховання пенсіонерів, безробітних або осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на підприємстві.

Щоб отримати допомогу, застрахована особа має прийти у відділення Пенсійного фонду та подати наступний перелік документів:

Оригінал і копію довідки про статус ВПО (через те, що здебільшого в такій ситуації опиняються переселенці). Оригінал і копію паспорта громадянина України. Оригінал і копію ідентифікаційного коду. Лист непрацездатності.

Гроші будуть нараховані одразу після розгляду заявки.

Також у ПФУ опікуються субсидіями

Стосовно субсидій тепер також потрібно звертатися до Пенсійного Фонду. Там вже заявили, що субсидію видаватимуть готівкою. Щоправда, є ряд нюансів. Якщо особа є пенсіонером, то отримуватиме субсидію разом з пенсією на власному відділенні Укрпошти, або ж на власний рахунок в Ощадбанку. Якщо особа не є пенсіонером, і хоче отримувати гроші через банк, то змушена буде відкрити в Ощадбанку рахунок. Якщо буде бажання змінити банк на інший, потрібно писати відповідну заяву у відділенні ПФУ,