ВПО жалуются, что выплаты прекратились: в Минсоцполитики объяснили, что происходит

В Украине есть несколько миллионов человек со статусом ВПЛ. Это люди, выехавшие из регионов, где ведутся тяжелые бои, из прифронтовых населенных пунктов, а также городов и поселков, которые сейчас находятся в оккупации. Все эти люди остались без дома, нередко без дохода и каких-либо сбережений. Все на что большинство из них может рассчитывать – это помощь от государства, которая составляет 2200 гривен ежемесячно на одного человека. Несовершеннолетним и лицам с инвалидностью выплачивается по 3000 гривен. Однако иногда выплаты могут не прийти вовремя или не прийти совсем. Не стоит впадать в панику. В Министерстве социальной политики объяснили причины задержек.

Деньги приходят ежемесячно в одних числах

Заметим, что Минсоцполитики переводят средства каждый месяц до 3, 12 и 23 числа включительно. Далее банки сами распределяют деньги, и то как вовремя они попадут к получателю, зависит от них. Если денег долго нет, причиной могут стать технические неполадки. Для этого следует обратиться в местный ЦНАП и выяснить, что происходит. Также для таких случаев пригодится горячая линия Минреинтеграции — 15-48. Или телефон офиса, который занимается вопросами, касающимися внутренне перемещенных лиц – +38 (066) 813-62-39.



Очень часто, задержки бывают у лиц, оформляющих помощь через Дию. Однако никогда не нужно ждать выплаты дольше месяца. Если в текущем месяце деньги не пришли, сразу же выясняйте, почему так, по вышеуказанным контактам.

ВПЛ могут оформить помощь на продовольствие

Также в 2023 году уже была анонсирована новая выплата для внутренне перемещенных лиц. Каждая семья, официально зарегистрированная в соответствующих реестрах, получит от 6000 до 11 000 гривен на продукты питания. Размер пособия зависит от количества членов семьи. На каждого человека насчитают по 2200 гривен, но не более чем на пятерых.