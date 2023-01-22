ВПО скаржаться, що виплати припинилися: у Мінсоцполітики пояснили, що відбувається

В Україні є кілька мільйонів осіб зі статутом ВПО. Це люди, які виїхали з регіонів де ведуться важкі бої, з прифронтових населених пунктів, а також міст і селищ, які наразі перебувають в окупації. Всі ці люди залишилися без домівки, нерідко без доходу та будь-яких заощаджень. Все на що більшість з них може розраховувати — це допомога від держави, яка становить 2200 гривень щомісяця на одну особу. Неповнолітнім та особам з інвалідністю виплачують по 3000 гривень. Однак інколи виплати можуть не прийти вчасно, або не прийти зовсім. Не варто впадати у паніку. В Міністерстві соціальної політики пояснили причини затримок.

Гроші приходять щомісяця в одних числах

Зауважимо, що Мінсоцполітики переказують кошти кожного місяця до 3, 12 і 23 числа включно. Далі банки самі розподіляють фінанси, і те як вчасно вони потраплять до отримувача, залежить від них. Якщо коштів довго немає, причиною можуть стати технічні неполадки. Для цього варто звернутися у місцевий ЦНАП та вияснити, що відбувається. Також для таких випадків у пригоді може стати гаряча лінія Мінреінтеграції — 15-48. Або телефон офісу, який займається питаннями, що стосуються внутрішньо переміщених осіб – +38 (066) 813-62-39.

Дуже часто, затримки бувають в осіб, які оформлюють допомогу через “Дію”. Однак ніколи не треба чекати на виплату довше місяця. Якщо у поточному місяці гроші не прийшли, одразу ж вияснюйте чому так, по вищевказаних контактах.

ВПО мають змогу оформити допомогу на харчі

Також, у 2023 році вже була анонсована нова виплата для внутрішньо переміщених осіб. Кожна родина, яка офіційно зареєстрована у відповідних реєстрах, отримає від 6000 до 11 000 гривень на продукти харчування. Розмір допомоги залежить від кількості членів родини. На кожну особу нарахують по 2200 гривень, але не більше ніж на п’ятьох.