У 2023 році частина українців платитимуть новий податок

У новий рік з новими правилами і податками. Саме так вирішили в Уряді і запровадили мінімальний податок на землю для власників земельних ділянок та паїв. Податок стосуватиметься не лише аграріїв та фермерів, які займають бізнесом та обробляють поля. Мова торкнеться й звичайних селян, чиї паї перебувають в оренді, або й зовсім не використовуються ніким. Якщо між власником та орендарем є договір, то у ньому може бути прописано хто сплачує податок. Якщо договору немає, то всі зобов’язання, у більшості випадків, лягають на плечі власника.

Під оподаткування підлягає кілька категорій землі

Згідно зі статтею 38 (1) Податкового кодексу України оподаткуванню підлягають:

Власники земельних ділянок, які характеризуються як угіддя. Орендарі та ті хто користується ділянкою, яка належить до сільськогосподарських угідь і не передавалась нікому в суборенду. Користувачі земельних ділянок на інших умовах, якщо ці ділянки не передавались в суборенду.

Юристи кажуть, що якщо чіткого договору немає, то інколи людям складно вирішити хто має оплачувати податок: власник і чи орендар. Для цього потрібно визначити, чи знаходиться земельна ділянка у офіційній оренді. І чи зареєстроване право на користування у Реєстрі прав. Якщо все зареєстровано та офіційно підтверджено, то платіжка з податковими зобов’язаннями приходитиме орендарю. Якщо все не офіційно, тоді звісно платитиме власник.

Уряд каже, що впровадження мінімального податку допоможе вивести понад третину українських земель з “сірої оренди”. Щодо ціни, то приблизна вартість оподаткування одного гектара становитиме 1200-1300 гривень.

У цьому році стартували й інші нові податки

Також, з січня з новими податками стикнулися пункти обміну валют. Відтепер кожен такий пункт повинен платити щомісяця фіксовану суму у казну, незалежно від отриманого доходу. Розмір податку залежить від масштабності населеного пункту, в якому компанія працює. Переважно це від однієї до трьох мінімальних місячних зарплат.