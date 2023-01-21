Українця змусили платити 10 000 гривень за газ через старий лічильник: що відбувається

У Кривому Розі Довгинцівський районний суд у січні 2023 року розглядав справу клієнта “Криворіжгазу”, якому нарахували борг у розмірі 10 тисяч гривень. Цю суму нарахували ще у 2017 році, через те, що газовикам, що перевіряють, не сподобався стан лічильника.

Як йдеться у матеріалі справи, лічильник випущений у 1996 році вийшов з ладу через корозію металу. При цьому експертиза визначила поломку відлікового механізму. Газовики вирішили, що через несправний лічильник клієнт використовував газ, але не оплачував.

“Криворіжгаз” направив йому вимогу сплатити 10 765 гривень. Відповідно до документації лічильник було встановлено 30 листопада 2006 року, його випустили 1996 року. Заводський номер 00136127. При цьому заводська пломба не вказана, дата пломбування лічильника 22 грудня 2006 року. Лічильник знімали для перевірки 21 квітня 2014 року. Тоді співробітники “Криворіжгазу” самостійно демонтували пристрій для перевірки та встановлювали його. Тоді жодних проблем не було.

“Криворіжгаз” подав зустрічний позов до суду Організація вимагала сплати десяти тисяч гривень. Клієнта вони звинуватили в тому, що він зірвав заводську пломбу і втрутився в роботу лічильника, тим самим зменшивши показники споживання блакитного палива. Водночас, саме компанія “Криворіжгаз” відповідала за обслуговування лічильника.

Суд ухвалив рішення на користь клієнта. Таким чином відповідачеві — Акціонерному товариству “Оператор газорозподільної системи “Криворіжгаз” відмовили у сплаті 10 765 гривень, оскільки така вимога є неправомірною.

Щодо всіх українців, то варто бути гранично уважними, коли газовики демонтують або встановлюють лічильник. Ще за присутності газовиків сфотографуйте лічильник, у тому числі пломбу. Також зберігайте документи, які заповнюють газовики. А ще трапляється, що працівники можуть після перевірки монтувати чужий лічильник. Будьте дуже уважними та фіксуйте результат роботи, інакше з вас можуть вимагати незаконну сплату.

Якщо ви вважаєте, що від вам незаконно нарахували плату, звертайтеся до юриста та йдіть до суду. Захищайте свої права.