Украинца заставили платить 10 000 гривен за газ из-за старого счетчика: что происходит 

В Кривом Роге Довгинцевский районный суд в январе 2023 года рассматривал дело клиента “Криворожгаза”, которому начислили долг в размере 10 тысяч гривен. Эту сумму начислили еще в 2017 году, из-за того, что проверяющим газовикам не понравилось состояние счетчика.

Как говорится в материале дела, счетчик выпущен в 1996 году вышел из строя из-за коррозии металла. При этом экспертиза определила поломку отсчетного механизма. Газовики решили, что из-за неисправного счетчика клиент использовал газ, но не оплачивал.

“Криворожгаз” направил ему требование уплатить 10 765 гривен. Согласно с документацией счетчик был установлен 30 ноября 2006 года, его выпустили в 1996 году. Заводской номер 00136127. При этом заводская пломба не указана, дата пломбирования счетчика 22 декабря 2006 года. Счетчик снимали для проверки 21 апреля 2014. Тогда сотрудники “Криворожгаза” самостоятельно демонтировали устройство для проверки и устанавливали его. Тогда никаких проблем не было.

“Криворожгаз” подал встречный иск в суд Организация требовала уплаты десяти тысяч гривен. Клиента они обвинили в том, что он сорвал заводскую пломбу и вмешался в работу счетчика, тем самым занизив показания потребления голубого топлива. В то же время именно компания “Криворожгаз” отвечала за обслуживание счетчика.

Суд вынес решение в пользу клиента. Таким образом ответчику — Акционерному обществу “Оператор газораспределительной системы “Криворожгаз” отказали в уплате 10 765 гривен поскольку такое требование неправомерное.

Что касается всех украинцев, то стоит быть предельно внимательными, когда газовики демонтируют или устанавливают счетчик. Еще в присутствии специалистов сфотографируйте счетчик, в том числе пломбу. А также храните документы, которые заполняют газовики. А еще случается, что работники могут после проверки монтировать чужой счетчик. Будьте предельно внимательными и фиксируйте результат работы, в противном случае с вас могут требовать незаконную уплату.

В случае несправедливых требований по уплате, обращайтесь к юристам и идите в суд. Защищайте свои права.