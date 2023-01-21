Виплату пенсій на банківські картки припинять, а рахунки заблокують: що відбувається і кого торкнеться

Банківські картки українських пенсіонерів можуть заблокувати. Таку інформацію озвучили у Міністерстві соціальної політики. Причина блокування – пенсіонер не користувався своєю банківською карткою близько шести місяців.

Заступниця голови Мінсоцу Дар’я Марчак запевняє, що для того, щоб картку не заблокували, достатньо здійснювати одну операцію раз на пів року. Це може бути поповнення мобільного, оплата комунальних послуг, зняття готівки у банкоматі або оплата у магазині.

Якщо цього не зробити, то картку заблокують. Проте заблокований рахунок можна відновити. Для цього доведеться звернутись до Пенсійного фонду особисто. Похід у банк не дасть результату, також відновити рахунок онлайн не вийде.

Отже, у разі блокування картки потрібно звернутись до Пенсійного фонду. При собі обов’язково мати документ, що підтверджує особу.

Перевірка триватиме близько десяти днів. Після того, як дані звірять і особу пенсіонера буде встановлено, виплати пенсії продовжать. Також буде донараховано гроші, які раніше не виплачені через блокування.

Тобто краще не допускати блокування та періодично користуватися своєю карткою, щоб не витрачати час на візит до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що вже у березні цього року українським пенсіонерам можуть збільшити пенсії.

Йдеться про індексацію пенсій. Раніше повідомлялося, що індексацію всіх виплат, зокрема соціальних, заморозять у зв’язку з воєнним станом. Пізніше міністерка соціальної політики заявила, що індексацію пенсій проведуть з 1 березня.Точний відсоток підвищення поки що невідомий, але експерти допускають ріст на 24%. Саме така цифра виходить під час нескладного розрахунку: половину зростання заробітних плат за останні три роки плюс половина рівня інфляції. Як повідомляють у Мінсоцполітики, точний відсоток збільшення пенсійних виплат стане відомим ближче до кінця січня, коли підіб’ють залишкові підсумки грудня 2022 року.