Пенсии украинцев могут увеличить на 45%: откуда финансирование 

В 2023 году в Украине начнут внедрять обязательное накопительное пенсионное страхование. На практике это позволит украинцам делать дополнительные взносы, и в будущем получать двойную пенсию.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Идея состоит в том, чтобы открыть каждому работающему украинцу личный накопительный счет. То есть единственный социальный взнос будет уплачиваться в Пенсионный фонд, как и раньше, и распределяться между пенсионерами, а другую часть заработной платы будут перечислять на сберегательный счет.

Сколько будут снимать с зарплат украинцев?

Детали решения до сих пор не озвучили. При этом предполагается, что личный счет будет пополнять сразу из нескольких источников:

с заработной платы гражданина;

от государства;

от работодателя.

За годы работы на счету должна будет накопиться приличная сумма. Но учитывая инфляцию, особенно в условиях войны, деньги нужно будет инвестировать. И на этом моменте возникают проблемы. Если вы планируете вкладывать в государственные ценные бумаги, то риски того, что деньги сожрет инфляция все равно будут очень высокими.

Однако подобная система существует во многих странах. При этом обязательное условие для того, чтобы накопительная система заработала — работающий фондовый рынок.

Ранее в Министерстве социальной политики подсчитали, что введение накопительных пенсий позволит увеличить пенсии до 45%. То есть если сейчас у человека заработная плата в размере десяти тысяч гривен, то пенсия в будущем составит около трех тысяч гривен. После реформы и внедрения накопительной пенсии сумма может увеличиться до 4,5 тысячи гривен. При этом перечислять деньги на накопительный счет придется годами, то есть в течение всего периода работы.

Но теперешним пенсионерам не стоит радоваться. Те, кто вскоре выйдет на пенсию, или уже на пенсии не почувствуют действия новой реформы.