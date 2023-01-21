Пенсії українців можуть збільшити на 45%: звідки фінансування

2023 року в Україні почнуть впроваджувати обов’язкове накопичувальне пенсійне страхування. На практиці це дозволить українцям робити додаткові внески, і надалі отримувати подвійну пенсію.

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Ідея полягає в тому, щоб відкрити кожному українцю, що працює офіційно, особистий накопичувальний рахунок. Тобто єдиний соціальний внесок сплачуватиметься до Пенсійного фонду, як і раніше, і розподілятиметься між пенсіонерами, а іншу частину заробітної плати перераховуватимуть на ощадний рахунок.

Скільки зніматимуть із зарплат українців?

Деталі рішення й досі не озвучили. При цьому передбачається, що особистий рахунок поповнюватиме одразу з кількох джерел:

із заробітної плати громадянина;

від держави;

від роботодавця.

За роки роботи на рахунку має накопичитися пристойна сума. Але з огляду на інфляцію, особливо в умовах війни, гроші потрібно буде інвестувати. І на цьому моменті виникають проблеми. Якщо ви плануєте вкладати в державні цінні папери, то ризики того, що гроші зжере інфляція, все одно будуть дуже високими.

Проте така система існує у багатьох країнах. При цьому обов’язкова умова для того, щоб накопичувальна система запрацювала — фондовий ринок, що працює.

Раніше у Міністерстві соціальної політики підрахували, що запровадження накопичувальних пенсій дозволить збільшити пенсії до 45%. Тобто, якщо зараз у людини заробітна плата у розмірі десяти тисяч гривень, то пенсія в майбутньому складе близько трьох тисяч гривень. Після реформи та запровадження накопичувальної пенсії сума може збільшитися до 4,5 тисяч гривень. При цьому перераховувати гроші на накопичувальний рахунок доведеться роками, тобто протягом усього періоду роботи.

Але теперішнім пенсіонерам не варто радіти. Ті, хто незабаром вийде на пенсію, або вже на пенсії, не відчують дії нової реформи, їх пенсії не зростуть.