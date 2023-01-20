Украинцам выплатят от 7 000 до 11 000 гривен на продукты: как оформить

В Украине продолжается война, поэтому все больше людей остается без работы, без дома и без средств к существованию. Государство помогает всем имеющим статус внутренне перемещенного лица. Таким гражданам выплачивают по 2200 гривен ежемесячно на одного человека и по 3000 гривен на каждого несовершеннолетнего члена семьи. Однако этого очень мало для обеспечения, по крайней мере, базовых потребностей. Следовательно, анонсирована новая помощь на продукты питания. Она будет финансироваться ООН, а ее размер будут рассчитывать в зависимости от количества членов семьи. Выплачивать на каждого человека отдельно, но не более чем на пятерых.

Помощь касается только ВПЛ

Следует отметить, что помощь касается исключительно лиц, официально имеющих статус ВПЛ и о них есть информация в реестрах Минреинтеграции. Такие семьи получат:

По 6600 гривен, если семья состоит из трех человек. По 8800 гривен, если семья состоит из четырех человек. По 11 000 гривен, если семья состоит из пяти человек.

Подавать никаких документов не нужно. Достаточно всего лишь зарегистрироваться по телефону: 0 800 600-122.

Если заявка одобрена, на номер телефона придет код с переводом от Western Union. Получить деньги можно на отделениях Укрпочты или Новой почты, а также в банках, являющихся партнерами программы. Все, кто имеет счет в ПриватБанке, Ощадбанке и А-Банке, могут получить перевод прямо на него.

Новые выплаты будут появляться постоянно

В Минреинтеграции уверяют, что международные и отечественные благотворительные организации и дальше будут выплачивать украинцам разнообразную помощь. О наличии актуальных выплат можно узнавать непосредственно на сайте Министерства, или на платформе еПомощь, или в Дии. Также будут постоянно обновлять перечень городов и областей, жители которых могут оформить статус ВПЛ. Поэтому за этим тоже следует тщательно следить.