Внутрішньо переміщених осіб в Україні почали масово штрафувати: що відбувається?

За час повномасштабного вторгнення кілька мільйонів українців змушені були покинути свої домівки. Частина виїхали закордон, інша частина оселилися у більш спокійних регіонах. Переважно ті, хто залишився в Україні це чоловіки, адже їм не можна виїжджати закордон. Та виявляється, переїхавши у іншу область, місто чи населений пункт, військовозобов’язана особа зі статусом ВПО має повідомити про себе у військкомат, тобто стати на облік. Більшість цього не роблять, за що автоматично вважаються “ухилянтами”. Наразі в Україні діє закон, який передбачає покарання за ухиляння від військового обліку.

За “ухиляння” передбачається штраф

Все пояснив керівник Львівського обласного центру комплектування Олександр Тищенко. Він сказав, що подібні дії можна вважати переховуванням від військкоматів.

“Тобто вони ховаються від військкоматів. Але згідно із законом така їхня поведінка класифікується як ухилення від військової служби, а за це передбачено покарання“, – заявив Тищенко.

Якщо особу виявлять, то їй загрожує штраф від 510 до 850 гривень. Якщо порушення буде зафіксовано повторно, то штраф зросте до 1700 гривень. Водночас громадянам пояснюють, що мобілізація та військовий облік — це різні речі. Зареєструвавшись у військкоматі особа відразу ж повертається додому і продовжує своє звичне життя. А от вручення повістки передбачає проходження медогляду, та можливо подальше навчання і службу.

Деякі жінки теж не мають права виїжджати з країни

Допоки триває воєнний стан в Україні мають залишатися всі медики, адже вони є військовозобов’язаними. Також, покидати власне місцепроживання без дозволу військкоматів забороняється жінкам, які добровільно стали на військовий облік. Вони перебувають у резерві ЗСУ та Національної поліції й в будь-який можуть бути викликані на навчання. Водночас масової мобілізації серед жінок не буде. Про це гласить відповідний закон. Жінок можуть призивати на службу, лише якщо вони самі цього захочуть.