Лиц со статусом ВПЛ в Украине начали массово штрафовать: что происходит?

За время полномасштабного вторжения несколько миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома. Часть уехала заграницу, другая часть поселилась в более спокойных регионах. Преимущественно оставшиеся в Украине это мужчины, ведь им нельзя выезжать заграницу. Но оказывается, переехав в другую область, город или населенный пункт, военнообязанное лицо со статусом ВПЛ должно сообщить о себе в военкомат, то есть стать на учет. Большинство этого не делают, за что автоматически считаются “уклонителями”. В настоящее время в Украине действует закон, предусматривающий наказание за уклонение от военного учета.

За уклонение предусматривается штраф

Все объяснил руководитель Львовского областного центра комплектования Александр Тищенко. Он сказал, что подобные действия можно считать укрывательством от военкоматов.

“То есть они прячутся от военкоматов. Но по закону такое их поведение классифицируется, как уклонение от военной службы, а за это предусмотрено наказание“, — заявил Тищенко.

Если лицо будет выявлено, то ему грозит штраф от 510 до 850 гривен. Если нарушение будет зафиксировано повторно, штраф возрастет до 1700 гривен. В то же время гражданам объясняют, что мобилизация и военный учет – это разные вещи. Зарегистрировавшись в военкомате, человек сразу же возвращается домой и продолжает свою привычную жизнь. А вот вручение повестки предполагает прохождение медосмотра, возможно дальнейшее обучение и службу.

Некоторые женщины тоже не имеют права уезжать из страны

Пока продолжается военное положение в Украине должны оставаться все медики, ведь они военнообязанные. Также, покидать собственное местожительство без разрешения военкоматов запрещается женщинам, добровольно вставшим на военный учет. Они находятся в резерве ВСУ и Национальной полиции и в любой могут быть вызваны для обучения. В то же время, массовой мобилизации среди женщин не будет. Об этом говорит соответствующий закон. Женщин могут призывать на службу только если они сами этого захотят.