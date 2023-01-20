Українцям виплатять від 7 000 до 11 000 гривень на харчі: як оформити

В Україні продовжується війна, а відтак все більше людей залишається без роботи, без домівки та без засобів для існування. Держава допомагає всім хто має статус внутрішньо переміщеної особи. Таким громадянам виплачують по 2200 гривень щомісяця на одну особу, та по 3000 гривень на кожного неповнолітнього члена родини. Однак цього дуже мало для забезпечення принаймні базових потреб. Відтак, анонсовано нову допомогу на продукти харчування. Її фінансуватиме ООН, а її розмір розраховуватимуть залежно від кількості членів сім’ї. Виплачуватимуть на кожну особу окремо, але не більше ніж на п’ятьох.

Допомога стосується тільки ВПО

Варто зазначити, що допомога стосується виключно осіб, які офіційно мають статус ВПО та про них є інформація у реєстрах Мінреінтеграції. Такі родини отримають:

По 6600 гривень, якщо сім’я складається з трьох осіб. По 8800 гривень, якщо сім’я складається з чотирьох осіб. По 11 000 гривень, якщо сім’я складається з п’ятьох осіб.

Подавати ніяких документів не потрібно. Достатньо всього лиш зареєструватися за номером телефону: 0 800 600-122.

Якщо заявка схвалена, на ваш номер телефону прийде код з переказом від Western Union. Отримати гроші можна на відділеннях Укрпошти або Нової пошти, а також у банках, які є партнерами програми. Всі хто має рахунок у ПриватБанку, Ощадбанку, та А-Банку можуть отримати переказ прямо на нього.

Нові виплати з’являтимуться постійно

У Мінреінтеграції запевняють, що міжнародні та вітчизняні благодійні організації й надалі виплачуватимуть українцям різноманітну допомогу. Про наявність актуальних виплат можна дізнаватися безпосередньо на сайті Міністерства, або на платформі єДопомога, чи у Дії. Також, постійно оновлюватимуть перелік міст і областей, мешканці яких можуть оформити статус ВПО. Тож за цим також варто ретельно слідкувати.