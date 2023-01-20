ЗСУ отримають далекобійні ракети GLSDB: на що вони здатні

Цього тижня Сполучені Штати Америки оголосили про вміст нового пакету військової підтримки для України. Як стверджує видання Politico, його обсяг складе близько 2,5 мільярдів доларів.

Що увійде до пакету військової допомоги

Вашингтон відмовився включити в пакет допомоги танки Abrams, посилаючись на те, що 70-тонні машини буде складно обслуговувати в умовах військових дій, адже вони часто виходять із ладу. Ще одна причина відмови – складність логістики. Натомість Збройні сили України отримають броньовані машини Stryker. А ще в новий пакет допомоги додали далекобійні ракети GLSDB для HIMARS.

Також в виданні матеріалі Politico йдеться про те, що тактичні ракети великої дальності. які можуть вражати цілі аж у Москві Україні не нададуть. Натомість будуть надані ракети GLSDB, дальність польоту яких складає 160 км. В якості пускових систем для них будуть використовуватися раніше надані комплекси M142 HIMARS.

Ракети GLSDB являють собою малогабаритні високоточні боєприпаси. Над проектуванням та створенням цієї крилатої бомби працювали інженери Boeing та SAAB. Наведення цієї ракети здійснюється за допомогою інерційної системи та GPS.

Нагадаємо, що крім США військову допомогу надасть більшість наших західних партнерів. Канада планує передати дві сотні одиниць броньовиків Senator та батарею систем ППО NASAMS. Литва надасть безпілотні літальні апарати, гелікоптери, кулемети та ПЗРК Stinger. Попри відмову Німеччини надати Україні Leopard Польща згодна надати ці важкі танки. Також ми отримаємо 14 одиниць важких натівських танків Challenger 2 від Британії. І це далеко не остаточні рішення. 20 січня відбувається засідання міністрів оборони на базі “Рамштайн”. Ймовірно Україна отримає ще більше важкої зброї, яка допоможе здобути довгоочікувану перемогу. Підсумки засідання будуть підведені сьогодні ввечері, ми спостерігаємо за офіційними повідомленнями, щоб повідомити найактуальнішу інформацію.