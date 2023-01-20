Важлива інформація для метеозалежних: актуальні дані про  магнітні бурі на п’ятницю, 20 січня

Розповідаємо, чи очікуються магнітні бурі сьогодні та чому метеозалежним варто бути обережними.

За останню добу спостерігалася помірна сонячна активність. На Сонці відбувалося вісім спалахів С класу та один спалах, який класифікували як М1,12.

Спалахи С класу не чинять суттєвого впливу на життя землян та планету загалом, а от сонячні М-спалахи класифікуються як середньоінтенсивні. Стосовно М1,12, то він здатен спровокувати незначні радіоперешкоди на денній стороні нашої планети. Також можливе виникнення радіаційного шторму.

Очікується, що станом на п’ятницю, 20 січня, геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного рівня. При цьому сонячна активність залишатиметься на помірному рівні, проте буде зберігатися невелика ймовірність виникнення більш потужного спалаху класу Х.

Станом на сьогодні прогноз сонячної активності виглядатиме наступним чином:

Імовірність малого шторму на Сонці – 10%

Імовірність великого шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці класу М – 60%

Імовірність спалаху Х-класу – 15%

Кількість сонячних плям – 54.

Магнітні бурі не є якимось небезпечним явищем, але метеозалежні люди можуть відчувати їх негативний вплив. Характерні симптоми: слабкість, запаморочення та занепад сил. А ще, висока сонячна активність збільшує ризик виникнення інфарктів та інсультів. Попередження про магнітні бурі дозволяє запобігати розвитку цих небезпечних серцево-судинних захворювань. Щоб вберегтися, потрібно дотримуватися наступних рекомендацій:

Спати не менше восьми годин на добу. Більше часу проводити на свіжому повітря. Відмовитися від вживання їжі, яка затримує вологу в організмі, тобто копчене, солоне та гостре. Не вживати кави та енергетичних напоїв або скоротити їх кількість. Відмовитися від будь-якого спиртного. Завжди мати при собі ліки, які постійно приймаєте, особливо якщо страждаєте від хронічних захворювань серцево-судинної системи.

Також магнітні бурі можуть викликати запаморочення, тож не сідати за кермо. Поїздку на авто варто замінити пішою прогулянкою.