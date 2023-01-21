Франція випередить Німеччину: чи отримають ЗСУ французькі танки Leclerc

Олаф Шольц вперто відмовляється надати танки Leopard Збройним силам України. Єдина умова при якій погодять передачу німецьких танків – надання Сполученими Штатами танків Abrams. Але в Вашингтоні не готові надати ці важкі машини через труднощі в логістиці та складнощі в обслуговуванням. Перед зустріччю міністрів оборони на базі “Рамштайн” одразу кілька лідерів західних країн намагалися переконати канцлера Німеччини. Чи вдалося їм це зробити дізнаємося вже сьогодні ввечері за результатами засідання.

Щоб вплинути на рішення Німеччини, офіційний Лондон нещодавно погодив передачу 14 одиниць важких танків Challenger 2. Також днями стало відомо, що Франція вивчає можливість передач українській армії танків Leclerc. За даними видання Politico остаточного рішення про передачу танків Париж не прийняв.

Щодо танків Leclerc, то відомо, що їх розробкою займалися інженери Nexter Systems. Наразі за озброєнні французької армії 222 одиниці цих танків. Загалом таким машин було вироблено 900 одиниць. Крім Франції такі танки використовують в Об’єднаних Арабських Еміратах, Саудівські Аравії та Йорданії.

Танки Leclerc мають наступні технічні характеристики:

потужність двигуна – 1500 кінських сил;

швидкість – 50-70 км на годину;

запас ходу – понад 500 км;

озброєння – 120-мм гармата;

екіпаж – 3 людини.

Офіційний запит про передачу танків Leclerc Київ направив ще в вересні 2022 року. Крім того, Україна просила Францію надати артилерійські системи та боєприпаси до них.

Загалом, Україна отримає ще більше зброї. Лише Канада погодила передачу двох сотень одиниць броньовиків, а ще купила у США для України батарею систем ППО NASAMS. Також Литва прийняла рішення про передачу ЗСУ гелікоптерів, безпілотних літальних апаратів та ПЗРК Stinger. Сьогоднішнє засідання на базі “Рамштайн” ймовірно принесе Україні добрі новини й ми отримаєте ще більше важкої зброї для якнайшвидшої перемоги над окупантами.