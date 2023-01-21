ЗСУ отримають БМП CV90 та артсистеми Archer: наскільки ця зброя ефективна

Влада Швеції прийняла рішення надати Збройним силам Україні броньовану техніку та артилерійські системи. В Стокгольмі вважають, що найближчим часом війна не закінчиться, тож кремлю потрібно дати сигнал, що весь цивілізований світ підтримує Україну й час не на боці росії.

Що відомо про передачу зброї Швецією

Ульф Крістерссон, який займає пост прем’єр-міністра Швеції, повідомив, що найближчим часом до України надійде партія сучасного озброєння. Вона включатиме:

50 одиниць бойових машин піхоти CV90;

невідому кількість самохідних артилерійських установок Archer;

протитанкові ракетні комплекси NLAW, кількість теж не розголошується.

Ймовірно зброю доставлять через Польщу, як і більшість військових та гуманітарних вантажів.

Зазначимо, що SV90 є одними із найсучасніших БМП, які на сьогодні існують. Ці бойові машини розробили інженери Bofors та Hagglunds, які контролює BAE Systems. Загалом цих БМП було виготовлено близько 1 170 одиниць в трьох модифікаціях. Головна різниця між різними модифікаціями машин — це калібр гармати, це 30-мм, 35 мм та 40 мм, а також засобах прицілювання та силові установки.

2018 року виробник представив четверту модифікацію бойової машини CV90 MkIV. У неї більш потужний двигун, оновлена підвіска та інноваційна система керування вогнем iFiring.

Вага четвертої модифікації броньовика збільшилася на дві тонни, тобто до 37 тонн. Також ця версія БМП може комплектуватися 120-мм гарматою.

Згідно з даними Military Balance на озброєнні шведської армії є близько 120 одиниць різних модифікацій бойової машини піхоти CV90. Щодо передачі цих машин Україні, то ймовірно нашим Збройним силам нададуть БМП з 400 мм гарматами.

Наразі чимало країн готові надати безпрецедентну військову допомогу Україні. При чому мова йде не лише про оборонну зброю на кшталт систем ППО та ПРО, а й про важкі натівські танки, які допоможуть прогнати окупантів з нашої землі.